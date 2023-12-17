Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Tingkatkan Personal Branding Gen Z, Relawan Ganjar-Mahfud Gelar Pelatihan Public Speaking

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |13:35 WIB
Tingkatkan Personal Branding Gen Z, Relawan Ganjar-Mahfud Gelar Pelatihan <i>Public Speaking</i>
Sandiaga Uno bersama relawan gelar pelatihan public speaking (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Relawan Ganjar-Mahfud yang tergabung dalam Program Gotong Royong Untuk Ekonomi Sejahtera dan Inklusif (Progresif) menggelar "Pelatihan Public Speaking untuk Tingkatkan Personal Branding Gen Z dan Milenial Menuju Indonesia Emas".

Direktur Jaringan Penggalangan Progresif Nasional, Vivi Susanti, menyampaikan, kegiatan tersebut diharapkan bisa menjadi momentum penting bagi generasi muda untuk aktif berpartisipasi dalam Pilpres 2024 dan berkontribusi pada kemajuan Indonesia.

"Semoga pelatihan public speaking bagi generasi Z dan milenial ini dapat menjadi inspirasi dan menambah pengetahuan dalam memajukan pribadi masing masing dan siap menjadi pribadi yang mandiri dan tangguh serta berujung menjadi seorang entrepreneur yang mumpuni," katanya di WRB Coffee Cipondoh, Banten, Sabtu 16 Desember 2023.

Sementara itu, Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud Sandiaga Uno yang juga hadir dalam acara tersebut, dalam sambutannya menyampaikan dengan dukungan Ganjar-Mahfud, Indonesia akan mengalami kemajuan progresif.

"Kita akan memberdayakan UMKM anak-anak muda sehingga mereka tidak akan sulit mendapatkan pekerjaan setelah lulus dari sekolah," katanya.

Sementara, Direktur Nasional Progresif Eka Sastra turut memberikan arahan kepada Relawan Progresif di 38 Provinsi Indonesia.

Halaman:
1 2
      
