18 Organ Relawan Ganjar-Mahfud Pati Bersatu Menggelar Konsolidasi

PATI – Gabungan organ-organ relawan pendukung Ganjar-Mahfud MD sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 dalam Presidium Relawan Ganjar Mahfud Pati Bersatu menggelar acara Konsolidasi dan Diskusi di Bukit Pengusen, Desa Gulangpongge, Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Sabtu 16 Desember 2023.

Acara tersebut diikuti oleh lebih dari 700 orang dari 18 organ relawan seantero Kabupaten Pati, di antaranya MBOIS Network (Majestic Bergerak Oentoek Indonesia), Kere Hore Tayu, Jari Nusantara, DGP8 Pati, dan organisasi relawan lainnya.

Menurut Koordinator Presidium Relawan Ganjar Mahfud Pati Bersatu, Nurkhamim, kegiatan yang diinisiasi dan dibiayai secara swadaya oleh para relawan ini bermaksud untuk memberikan edukasi politik, semangat Kebangsaan dan menularkan semangat positif gerak Sat Set, gerak Tas Tes seperti semangat Mas Ganjar-Pak Mahfud sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.

“Untuk semua anggota Relawan Ganjar Mahfud Pati Bersatu diminta untuk tidak perlu menjelek-jelekkan kandidat lainnya dalam upaya memenangkan Mas Ganjar-Pak Mahfud. Mari kita bersatu untuk menjadi bagian dari sejarah yang melahirkan Pemimpin yang amanah dan mencintai rakyat setulusnya, Pemimpin yang tidak haus akan kekuasaan, Pemimpin yang tidak memiliki beban masa lalu, Pemimpin yang tidak membiarkan rakyatnya terpecah belah, Pemimpin yang mau mendengar dan toleran, Pemimpin yang selalu berpikir dan bertindak dalam kerangka Tuannya adalah Rakyat, dan jabatan hanyalah mandat. ” tuturnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (17/12/2023).

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Direktur Eksekutif Direktorat Relawan Tim Pemenangan Nasional (TPN), Bambang Raharjo Munajat, mengungkapkan bahwa kegiatan ini baik, perlu diperbanyak dengan swadaya dan kekuatan sendiri.

“Mas Ganjar-Pak Mahfud bergerak bersama akyat. Kita tidak punya pasukan khusus, aparat khusus. Kita bekerja bersama rakyat. Kita menang bersama rakyat. Dan kelak setelah memenangkan kontestasi Pilpres 2024 ini, kita bersama membangun Republik bersama rakyat,” ucapnya.