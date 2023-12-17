Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Pranowo Komitmen Jalankan UU Pesantren saat Sambangi Magelang

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |17:34 WIB
Ganjar Pranowo Komitmen Jalankan UU Pesantren saat Sambangi Magelang
Ganjar Pranowo (Foto: istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Presiden yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo melanjutkan safari politiknya ke Jawa Tengah. Hari ini, capres nomor urut 3 itu berkunjung ke salah satu pondok pesantren tertua di Jawa Tengah, yakni Pondok Pesantren Darussalam Watucongol Magelang, Jawa Tengah, Minggu (17/12/2023).

Safari politik ke Jateng ini menurut Ganjar, merupakan kunjungan perdananya setelah purna tugas sebagai Gubernur dua periode.

Silaturahmi Ganjar langsung diterima oleh KH Nurul Hidayat selaku Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Watucongol. Ia kemudian langsung melaksanakan Salat Zuhur berjamaah bersama dengan KH Nurul dan para santri.

“Hari ini kami bersilahturahmi kembali, bisa bertemu, bisa bercerita dan tentu sekarang ceritanya sedikit melebar karena dulu bicara Jawa Tengah, sekarang bicara Indonesia,” kata Ganjar.

Selain dengan Kiai Hidayat, Ganjar juga ngobrol dengan Bu Nyai dan Santri yang saat dirinya menjadi Gubernur Jawa Tengah selalu memberikan dukungan.

Capres berambut putih ini tidak menampik, banyak aspirasi dan masukan yang didapatkannya usai menyambangi Pondok Pesantren Darussalam. Salah satunya, jika terpilih menjadi Presiden agar dapat menjalan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pesantren.

Dirinya pun menampik, banyak aspirasi dan masukan yang didapatkannya usai menyambangi Pondok Pesantren Darussalam. Salah satunya, jika terpilih menjadi Presiden agar dapat menjalan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pesantren.

“Maka sebenarnya lebih banyak ‘Pak laksanakan segera UU Pesantren’, kalau dari mereka paling banyak itu,” imbuh Ganjar.

Halaman:
1 2
      
