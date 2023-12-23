Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Momen Ganjar Pranowo Makan Nasi Lengko Ibu Tiri di Indramayu

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |12:55 WIB
Momen Ganjar Pranowo Makan Nasi Lengko Ibu Tiri di Indramayu
Ganjar Pranowo sarapan nasi lengko (Foto: MPI)
A
A
A

 

INDRAMAYU - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo langsung singgah di Warung Lengko 'ibu Tiri' saat pertama tiba di Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (23/12/2023).

Ia memilih sarapan pagi di warung legendaris yang berada di Jalan Veteran, Lemahabang tersebut sebelum bersafari ke sejumlah titik di Indramayu.

Nasi lengko atau dikenal oleh masyarakat lengko saja, adalah makanan khas Cirebon dan Indramayu. Umumnya, lengko terdiri dari nasi yang disajikan dengan tempe goreng, irisan tahu kulit goreng, tauge, dan atau sayur-mayur dibumbui sambal kacang.

Ganjar tampak menikmati nasi lengko. Dengan sesekali berbincang dengan penjualnya. Bertanya tentang apa itu nasi lengko.

Ganjar Pranowo sarapan nasi lengko (Foto : MPI)

Siti Rofiah, salah satu penerus Nasi Lengko Ibu Tiri mengatakan bahwa ia tidak menyangka jika pelanggannya hari ini adalah calon orang nomor satu di Indonesia itu.

"Rasanya senang, tidak menyangka Pak Ganjar mampir dan beli nasi lengko di sini," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement