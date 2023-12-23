Relawan Yakin Ganjar-Mahfud Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Guru Ngaji

TASIKMALAYA - Asosiasi Guru Ngaji (AGUNG) Tasikmalaya dan Keluarga Besar Lembaga Pondok Pesantren Indonesia, mendeklarasikan dukungan untuk paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Mereka merapatkan barisan bersama Petani Tebu Bersatu (Petebu) Dukung Ganjar dalam menyuarakan dukungannya. Deklarasi tersebut berlangsung di Desa Sukaherang, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Ketua AGUNG Zamzam Nur Hamzah mengatakan, pasangan Ganjar-Mahfud adalah calon paling ideal untuk memimpin Indonesia saat ini. Keduanya dianggap sebagai pemimpin yang cerdas, berwibawa dan berpengalaman.

"Ganjar-Mahfud betul-betul pasangan yang sangat ideal untuk bisa menjadi nomor satu di Indonesia karena kecerdasannya, dengan kewibawaannya dan pengalamannya juga. Insya Allah Indonesia akan lebih maju bersama beliau," ujar Zamzam, Sabtu (23/12/2023).

Menurutnya, kesejahteraan guru ngaji dan pengurus pondok pesantren menjadi hal penting untuk ditekankan lantaran turut berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasalnya, melalui pendidikan agama, anak-anak mendapatkan pembekalan dan edukasi keagamaan sejak dini agar Indonesia menjadi bangsa yang lebih beradab.

Oleh sebab itu dia meyakini bahwa di bawah kepemimpinan Ganjar-Mahfud, perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap lembaga pendidikan keagamaan akan lebih jelas.