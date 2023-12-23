Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

TPD Sumut Jadikan Nobar Debat Cawapres untuk Kenalkan Kualitas Mumpuni Ganjar-Mahfud

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |01:56 WIB
TPD Sumut Jadikan Nobar Debat Cawapres untuk Kenalkan Kualitas Mumpuni Ganjar-Mahfud
Nobar debat Cawapres di Medan/Foto: Wahyudi Aulia
MEDAN - Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar Pranowo-Mahfud MD Sumatera Utara kembali menggelar nonton bareng debat calon presiden dan calon wakil presiden yang digelar Komisi Pemilihan Umum dan disiarkan langsung dari Jakarta Convention Center, Jumat (22/12/2023) malam.

Kegiatan nonton bareng yang pada kesempatan kali ini menjadi ajang unjuk kebolehan para calon wakil presiden itu, dilaksanakan di posko Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud Sumatera Utara di Jalan Sei Serayu 52 Kota Medan.

Ketua TPD Ganjar-Mahfud Sumut, Paul Baja M Siahaan, mengatakan mereka memang memfasilitasi masyarakat untuk melihat langsung debat cawapres ini, sebagai bagian dari upaya mereka memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

"Mengapa, karena dengan melihat langsung debat calon pemimpin, maka kita bisa melihat secara langsung kualitas masing-masing,” sebut Paul.

Politisi muda PDI Perjuangan yang juga caleg DPR RI dari dapil Sumut 1 ini mengatakan, TPD Sumut terus mensosialiasikan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kepada masyarakat. Hal ini mereka lakukan lewat sosialisasi tatap muka untuk mengenalkan sosok Ganjar Pranowo dan Mahfud MD selaku calon presiden dan wakil presiden yang mereka usung.

“Dalam setiap sosialisasi kita menyampaikan seperti apa sosok Ganjar-Mahfud. Nah, dengan memfasilitasi nobar ini, masyarakat akan bisa melihat bahwa kita tidak berbohong soal kualitas capres dan cawapres yang kita usung,” ungkapnya.

Artinya kata Paul Baja M Siahaan, Nobar debat capres dan cawapres ini juga menjadi bagian dari pengabdian politik TPD Ganjar-Mahfud Sumut untuk memfasilitasi masyarakat menjadi pemilih yang cerdas.

