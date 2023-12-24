Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

SPTP Sebut Terminal Peti Kemas Tetap Beroperasi Normal saat Libur Natal dan Tahun Baru

Aris Kurniawan , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |16:08 WIB
SPTP Sebut Terminal Peti Kemas Tetap Beroperasi Normal saat Libur Natal dan Tahun Baru
Kesibukan bongkar muat di TPK Nilam. (Foto doc. Pelindo)
A
A
A

SURABAYA - Operator terminal peti kemas di Indonesia PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) menyebut layanan perusahaan akan tetap berlangsung normal saat libur Natal 2023 dan tahun baru 2024.

Hal tersebut diungkapkan oleh Corporate Secretary SPTP Widyaswendra. Dia mengatakan, 31 terminal di bawah pengelolaan SPTP siap melayani seluruh pengguna jasa perusahaan.

Menurutnya kapal pengangkut peti kemas yang terjadwal saat libur Natal dan tahun baru akan dilayani sesuai dengan waktu kedatangan dan keberangkatan yang telah ditentukan.

"Kegiatan penerimaan peti kemas di area terminal (receiving) dan pengiriman peti kemas keluar dari terminal (delivery) juga tetap dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing area terminal peti kemas," kata Widyaswendra, Minggu (24/12/2023).

PT Pelindo Terminal Petikemas memprediksi arus peti kemas selama periode Desember 2023 di seluruh terminal peti kemas yang dikelola SPTP mencapai 956.901 twenty-foot equivalent unit (TEUs). Sementara itu, realisasi arus peti kemas bulan Januari hingga November 2023 mencapai 10,48 juta TEUs.

(Aris Kurniawan)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/11/3193863//selly_seorang_ibu_rumah_tangga_sekaligus_nasabah_inspiratif_pnm_mekaar-32VJ_large.jpeg
Ini Dampak Nyata Pemberdayaan Keberlanjutan PNM untuk Masyarakat Prasejahtera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/11/3193828//bri_kenalkan_bri_visa_infinite_dengan_desain_baru_serta_premium_benefits-KcXJ_large.jpeg
Perkuat Layanan Nasabah Prioritas dan Private, BRI Visa Infinite Hadirkan Premium Benefits
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/2/3193806//le_minerale_running_squad_dalam_kegiatan_we_run_palestine_2025-bi6m_large.jpg
Setiap Kilometer Jadi Donasi, Le Minerale Running Squad Berlari untuk Kemanusiaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/11/3193769//injourney_airports_resmi_tutup_posko_terpadu_nataru_di_37_bandara-g724_large.jpeg
Berjalan Lancar, 37 Bandara InJourney Airports Layani 10,2 Juta Penumpang Pesawat saat Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/1/3193678//dirut_bulog_ahmad_rizal_ramdhani_raih_gelar_doktor_di_ui-yfrJ_large.jpeg
Dirut BULOG Ahmad Rizal Ramdhani Raih Gelar Doktor di UI, Sidang Dihadiri Sejumlah Tokoh Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/15/3193676//byd_sealion_7_tarik_perhatian_pengunjung_gjaw_2025-OKNS_large.jpg
BYD Perkuat Eksistensi di Pasar EV Indonesia lewat GJAW 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement