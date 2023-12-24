SPTP Sebut Terminal Peti Kemas Tetap Beroperasi Normal saat Libur Natal dan Tahun Baru

SURABAYA - Operator terminal peti kemas di Indonesia PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) menyebut layanan perusahaan akan tetap berlangsung normal saat libur Natal 2023 dan tahun baru 2024.

Hal tersebut diungkapkan oleh Corporate Secretary SPTP Widyaswendra. Dia mengatakan, 31 terminal di bawah pengelolaan SPTP siap melayani seluruh pengguna jasa perusahaan.

Menurutnya kapal pengangkut peti kemas yang terjadwal saat libur Natal dan tahun baru akan dilayani sesuai dengan waktu kedatangan dan keberangkatan yang telah ditentukan.

"Kegiatan penerimaan peti kemas di area terminal (receiving) dan pengiriman peti kemas keluar dari terminal (delivery) juga tetap dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing area terminal peti kemas," kata Widyaswendra, Minggu (24/12/2023).

PT Pelindo Terminal Petikemas memprediksi arus peti kemas selama periode Desember 2023 di seluruh terminal peti kemas yang dikelola SPTP mencapai 956.901 twenty-foot equivalent unit (TEUs). Sementara itu, realisasi arus peti kemas bulan Januari hingga November 2023 mencapai 10,48 juta TEUs.

(Aris Kurniawan)