Saat Ganjar Pranowo dan FX Rudy Adu Smes di Depan Rumah Dinas Gibran Rakabuming

Ganjar Pranowo adu smes di depan rumah dinas Gibran (Foto: dok istimewa/Okezone)

SOLO - Duo kader PDIP asal Jateng, Ganjar Pranowo dan FX Hadi Rudyatmo adu smes dengan bermain tenis meja di depan rumah dinas (Rumdin) Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, Minggu (24/12/2023) pagi.

Keduanya unjuk kebolehan bermain tenis meja saat Ganjar Pranowo blusukan di car free day (CFD) di Jalan Slamet Riyadi Solo.

Ganjar Pranowo langsung jadi rebutan warga dengan menyalami dan meminta foto bersama dengan capres dengan nomor urut 3 itu.

Saat itu Ganjar tak sengaja bertemu dengan mantan Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo.

Rudy yang sedang bermain tenis meja di depan Loji Gandrung, rumah dinas Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, langsung menghampiri dan ikut bermain bersama.

"Wah Pak Ganjar dan Bu Atikoh jago main tenis meja. Pak Rudy juga hebat. Pak, kok Mas Gibran nggak diajak," canda warga.

Ganjar dan Rudy hanya tersenyum mendengar teriakan itu. Rudy dan sejumlah orang bahkan menjawab pertanyaan itu dengan sebuah lagu Didi Kempot berjudul Suket Teki.

"Tak tandur pari, jebul tukule malah suket teki," demikian nyanyi Rudy dan beberapa orang di sampingnya.