Iran Bantah Serang Kapal Tanker Kimia di Lepas Pantai India

DUBAI - Iran pada Senin, (25/12/2023) membantah klaim Amerika Serikat (AS) bahwa pesawat tak berawak yang diluncurkan dari Iran telah menghantam sebuah kapal tanker kimia di Samudera Hindia.

Pentagon mengatakan pada akhir pekan bahwa kapal Chem Pluto berbendera Liberia milik Jepang dan dioperasikan Belanda dihantam pesawat tak berawak (drone) 200 mil laut di lepas pantai India.

“Tuduhan berulang-ulang ini ditolak karena tidak berdasar,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanaani dalam sebuah pengarahan sebagaimana dilansir Reuters. Dia menambahkan bahwa AS seharusnya menghadapi tuduhan atas perannya dalam perang Israel di Gaza.

Angkatan Laut Iran telah menerima pengiriman rudal jelajah dengan jangkauan 1.000 km (621 mil) serta helikopter pengintai, media pemerintah melaporkan pada Minggu, (24/12/2023) di tengah meningkatnya serangan terhadap jalur pelayaran setelah serangan Hamas terhadap Israel dan Israel pada 7 Oktober. Pemboman Israel selanjutnya terhadap Gaza.

(Rahman Asmardika)