Serangan Drone Hantam Kapal Terkait Israel di Dekat India, Tidak Ada Awak Jadi Korban

NEW DELHI – Kapal tanker kimia yang dihantam serangan pesawat tak berawak (drone) di Samudera Hindia pada Sabtu, (23/12/2023) memiliki afiliasi dengan Israel, menurut perusahaan keamanan maritim Inggris. Ini merupakan pertama terhadap kapal terkait Israel yang terjadi jauh dari Laut Merah sejak dimulainya Perang di Gaza.

Perusahaan keamanan Inggris Ambrey pada Sabtu mengatakan bahwa kebakaran di kapal tanker berbendera Liberia itu telah berhasil dipadamkan tanpa korban awak. Serangan yang terjadi 200 km (120 mil) barat daya kota Veraval di India itu menyebabkan "kerusakan struktural dan sejumlah air tergenang ke dalam kapal".

“Kapal-kapal dagang diberi tahu bahwa jenis serangan ini biasanya ditujukan pada kapal-kapal yang berafiliasi dengan Israel, namun di masa lalu mereka secara keliru menyerang kapal-kapal yang sebelumnya berafiliasi dengan Israel,” kata Ambrey sebagaimana dilansir Reuters. “Peristiwa ini termasuk dalam wilayah yang oleh Ambrey dianggap memiliki ancaman tinggi dari UAV Iran.”

Seorang pejabat Angkatan Laut India mengatakan kepada Reuters bahwa mereka menanggapi permintaan bantuan pada Sabtu pagi.

“Keselamatan awak dan kapal telah dipastikan. Angkatan Laut juga telah mengirimkan kapal perang untuk tiba di daerah tersebut dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan,” kata pejabat tersebut, yang menolak disebutkan namanya karena dia tidak berwenang untuk membahas insiden tersebut.