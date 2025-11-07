Ratusan Penerbangan Tertunda di Bandara India Gara-Gara Gangguan Sistem

NEW DELHI - Ratusan penerbangan tertunda di bandara Delhi, India, setelah sistem pesan kontrol lalu lintas udara mengalami masalah teknis pada Kamis (6/11/2025) malam. Hal itu diungkap otoritas bandara India dan seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Diketahui, Bandara Delhi merupakan salah satu bandara tersibuk di dunia.

1. Ratusan Penerbangan Tertunda

Gangguan tersebut, yang menunda keberangkatan rata-rata satu jam, dapat berdampak luas dan menyebabkan kemacetan di bandara lain di India. Data Flightradar24 menunjukkan, penundaan kedatangan juga meningkat sedikit demi sedikit akibat kemacetan di darat.

Otoritas Bandara India mengatakan masalah teknis pada Sistem Pengalihan Pesan Otomatis, yang digunakan untuk menghasilkan rencana penerbangan, memaksa para pengendali untuk mengembangkannya secara manual. Hal ini menyebabkan penundaan.

Masalah pada sistem tersebut dimulai pada Kamis malam waktu setempat, kata sumber tersebut.

"Tim teknis sedang berupaya memulihkan sistem sesegera mungkin," kata AAI dalam sebuah unggahan di X, melansir Reuters, Jumat (7/11/2025).

Otoritas tersebut tidak menanggapi permintaan komentar lebih lanjut tentang penyebab kerusakan.

Beberapa maskapai, seperti Air India Express, telah menugaskan personel mereka sendiri ke kontrol lalu lintas udara untuk menghasilkan rencana penerbangan secara manual. Hal itu diungkapkan sumber lainnya.

Siaran CNN NEWS 18 melaporkan, pihak berwenang sedang menyelidiki apakah malware komputer dapat menjadi penyebabnya. Reuters tidak dapat segera memverifikasi laporan tersebut.

Insiden ini menyusul serangan ransomware, yang mengganggu beberapa bandara terbesar di Eropa, melumpuhkan sistem check-in otomatis, dan memengaruhi penerbangan pada bulan September.