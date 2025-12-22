Kasi Datun Kejari Hulu Sungai Utara Taruna Fariadi Penabrak Penyidik Tiba di KPK, Nih Tampangnya!

JAKARTA - Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun), Taruna Fariadi tiba di Gedung Merah Putih KPK, pada Senin (22/12/2025). Taruna merupakan pihak yang kabur saat operasi tangkap tangan (OTT) KPK dan menabrak petugas Lembaga Antirasuah.

Pantauan Okezone di lokasi, Taruna Fariadi tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 12.50 WIB. Ia terlihat turun dari mobil minibus hitam dengan pengawalan prajurit TNI.

Taruna kemudian langsung memasuki Gedung Merah Putih KPK tanpa banyak berbicara. Ia langsung digiring menuju lantai dua untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. "Nggak pernah saya (nabrak)," tegas Taruna.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengonfirmasi kedatangan Taruna di KPK.

"Benar, sudah diserahkan dari Kejaksaan Agung. Selanjutnya langsung dilakukan pemeriksaan," kata Budi.

"Hal ini sekaligus sebagai bentuk saling dukung antar KPK-Kejagung dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi," sambungnya.

Sekadar diketahui, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Selatan (Kalsel) beberapa waktu lalu.

Mereka adalah, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Albertinus P. Napitupulu; Kepala Seksi Intelijen (Kasie Intel) Kajari Asis Budianto; dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun), Taruna Fariadi.