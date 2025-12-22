Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasi Datun Kejari Hulu Sungai Utara Taruna Fariadi Penabrak Penyidik Tiba di KPK, Nih Tampangnya!

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |14:22 WIB
Kasi Datun Kejari Hulu Sungai Utara Taruna Fariadi Penabrak Penyidik Tiba di KPK, Nih Tampangnya!
Kasi Datun Kejari Hulu Sungai Utara Taruna Fariadi Penabrak Penyidik Tiba di KPK/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun), Taruna Fariadi tiba di Gedung Merah Putih KPK, pada Senin (22/12/2025). Taruna merupakan pihak yang kabur saat operasi tangkap tangan (OTT) KPK dan menabrak petugas Lembaga Antirasuah.

Pantauan Okezone di lokasi, Taruna Fariadi tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 12.50 WIB. Ia terlihat turun dari mobil minibus hitam dengan pengawalan prajurit TNI.

Taruna kemudian langsung memasuki Gedung Merah Putih KPK tanpa banyak berbicara. Ia langsung digiring menuju lantai dua untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.  "Nggak pernah saya (nabrak)," tegas Taruna.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengonfirmasi kedatangan Taruna di KPK.

"Benar, sudah diserahkan dari Kejaksaan Agung. Selanjutnya langsung dilakukan pemeriksaan," kata Budi.

"Hal ini sekaligus sebagai bentuk saling dukung antar KPK-Kejagung dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi," sambungnya.

Sekadar diketahui, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Selatan (Kalsel) beberapa waktu lalu.

Mereka adalah, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Albertinus P. Napitupulu; Kepala Seksi Intelijen (Kasie Intel) Kajari Asis Budianto; dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun), Taruna Fariadi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3190975/kpk-VJQb_large.jpg
Ditetapkan Tersangka, Kasie Datun Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Diburu KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/337/3154658/kejaksaan-PBxD_large.jpg
Profil Azam Akhmad Akhsya, Mantan Jaksa yang Sebut Uang Rp8 Miliar Hasil Memeras Adalah Rezeki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/11/25/519/1551231/kejagung-diminta-serahkan-proses-hukum-jaksa-terkena-ott-di-kejati-jatim-ke-kpk-dfYRv1Beeh.jpg
Kejagung Diminta Serahkan Proses Hukum Jaksa Terkena OTT di Kejati Jatim ke KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/11/25/337/1551026/kpk-sudah-lama-bidik-jaksa-kejati-jatim-penerima-suap-rp1-5-miliar-K5ExykgRi8.jpg
KPK Sudah Lama Bidik Jaksa Kejati Jatim Penerima Suap Rp1,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/11/24/337/1550463/kejagung-benarkan-anak-buahnya-tertangkap-ott-di-kejati-jatim-wwrAXFLDtE.jpg
Kejagung Benarkan Anak Buahnya Tertangkap OTT di Kejati Jatim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/11/24/519/1550056/jaksa-kejati-jawa-timur-kena-ott-rp1-5-miliar-mSsObT4e2z.jpg
Jaksa Kejati Jawa Timur Kena OTT Rp1,5 Miliar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement