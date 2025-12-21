Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Ungkap Kondisi Petugas yang Sempat Tertabrak saat OTT di Kalsel

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 21 Desember 2025 |22:33 WIB
KPK Ungkap Kondisi Petugas yang Sempat Tertabrak saat OTT di Kalsel
KPK Ungkap Kondisi Petugas yang Sempat Tertabrak saat OTT di Kalsel (Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, mengungkapkan kondisi petugas yang sempat ditabrak Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun), Taruna Fariadi.

1. Petugas KPK Tertabrak

Diketahui, Taruna Fariadi menabrak petugas KPK saat dirinya kabur dalam operasi tangkap tangan (OTT) Lembaga Antirasuah beberapa waktu lalu. 

"Alhamdulillah kondisi baik, selamat, terhindar," kata Budi saat dihubungi wartawan, Minggu (21/12/2025). 

Budi mengonfirmasi, yang bersangkutan menabrak petugas KPK dengan mobil sekaligus melarikan diri. 

"Betul (pakai mobil-red)," ujarnya. 

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Selatan (Kalsel) beberapa waktu lalu. 

Mereka adalah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Albertinus P Napitupulu; Kepala Seksi Intelijen (Kasie Intel) Kajari Asis Budianto; dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun), Taruna Fariadi.

Kendati begitu, KPK baru menahan dua orang dari ketiganya. Itu karena Taruna Fariadi kabur saat operasi senyap digelar. Bahkan, Taruna Fariadi sempat menabrak petugas KPK saat melarikan diri. 

 

Halaman:
1 2
      
