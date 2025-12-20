Ditetapkan Tersangka, Kasie Datun Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Diburu KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan, satu orang tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) masih dalam pencarian Komisi Antirasuah.

Diketahui, tiga orang tersangka yang telah ditetapkan dalam perkara tersebut adalah; Kepala Kajari Hulu Sungai Utara, Albertinus P. Napitupulu, Kepala Seksi Intelijen (Kasie Intel) Kajari Asis Budianto, dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Taruna Fariadi.

Namun dalam konferensi pers, KPK hanya menampilkan dua orang tersangka yang selanjutnya akan ditahan. Sementara, satu diantaranya masih dalam pencarian.

"Tadi disebutkan bahwa ditetapkan tiga orang tersangka. tetapi, yang tadi ditampilkan dan kemudian ditahan oleh kami itu baru dua. Karena yang satunya masih dalam pencarian," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam konferensi persnya pada Sabtu (20/12/2025).

Satu tersangka yang masih dalam pencarian adalah Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Taruna Fariadi. KPK berharap Taruna dapat kooperatif dan segera menyerahkan diri untuk mengikuti proses hukum selanjutnya.

Asep pun membenarkan bahwa Taruna melakukan upaya melarikan diri ketika operasi senyap yang dilakukan oleh penyidik lembaga antirasuah tersebut.