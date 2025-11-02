Tragedi 25 Ribu Warga Desak-desakan di Kuil India, 9 Tewas

Tragedi 25 Ribu Warga Desak-desakan di Kuil India, 9 Tewas (The Indian Express)

HYDERABAD - Sebanyak 25 ribu warga berkerumun berdesak-desakan di sebuah kuil di negara bagian Andhra Pradesh, India selatan, Sabtu (1/11/2025). Dalam peristiwa ini, 9 orang tewas dan belasan lainnya terluka.

1. Kerumunan di Kuil India

Kerumunan itu terjadi ketika para jamaah memadati kuil Sri Venkateswara Swamy di kota Srikakulam pada hari Ekadashi, kata Pawan Kalyan, wakil kepala menteri negara bagian tersebut. Hari Ekadashi adalah yang dianggap suci oleh umat Hindu.

"Penyelidikan akan dilakukan terkait insiden tragis ini," kata Kalyan, melansir Reuters, Minggu (2/11/2025).

Ia menambahkan, kuil tersebut dikelola oleh perorangan. Ia menyebutkan jumlah korban tewas mencapai sembilan orang.

Menteri Negara Bagian Anam Ramanarayana Reddy, menjelaskan sebanyak 25 ribu umat memadati kuil, yang hanya dapat menampung sekitar 2.000 orang. Ini menyebabkan kerumunan.

Sementara pejabat distrik telah diperintahkan untuk memberikan bantuan medis kepada para korban luka.

Kepala Kolektor dan Hakim Distrik Srikakulam, Swapnil Dinkar Pundkar menyebut sebanyak 18 korban luka telah dilaporkan sejauh ini.