Kaleidoskop 2023: Drama Menantu Selingkuh dengan Mertua yang Bikin Heboh

JAKARTA - Seorang istri membagikan kisah perselingkuhan suaminya viral di media sosial (medsos) TikTok. Sang suami selingkuh dengan mertuanya atau ibu dari istrinya.

Kisah itu pun menjadi salah satu topik yang paling dibicarakan di 2023, bagaimana akhir kisah cinta segi empat tersebut?

Berawal dari Curhat di Medsos

Kisah itu dibagikan oleh akun TikTok @norma_risma. Dalam postingannya, perempuan itu hingga saat ini masih tidak mengira suaminya berhubungan dengan ibunya. Bahkan sang suami sampai berhubungan badan dengan orangtuanya.

“Saya sudah ga bisa ngomong apa-apa lagi, Emak kok tega sih sama aku, aku tahu belum bisa membahagiakan, tapi aku sebagai anak berusaha dan mempunyai target setiap tahun,” ujar Norma Risma dilansir dari Podcast Denny Sumargo Kamis, (29/12/2022).

Tetangga sebelumnya sudah mencium hubungan ibunya dengan mantan suaminya Norma yang bukan sekadar hubungan ibu mertua dan menantu.

Tetangga sekitar juga meminta pemuda sekitar untuk mengintip dan menerobos kontrakannya. Dari sanalah orang-orang tahu bahwa ibunya dan mantan suaminya sedang berhubungan badan.

Sebelum penggerebekan, Risma juga mengatakan bahwa mantan suaminya pernah main di belakangnya dengan perempuan lain dan pernah memesan perempuan lewat aplikasi.

Puncaknya, sang suami digerebek oleh warga tengah berhubungan badan dengan ibu mertuanya. Saat kejadian, sang istri sedang bekerja sehingga tidak ada di rumah.

"Kecurigaan warga tersebut akhirnya terbuka. Saat pintu rumah didobrak didapati tergugat dengan ibu kandung penggugat (mertua tergugat) sedang dalam kedaan telanjang tanpa satu helai baju," katanya.

Kemudian si pria yang kaget langsung kabur ke kamar mandi. Sementara ibu mertuanya lunglai saat digerebek warga.

"Tergugat dan ibu kandung penggugat (mertua tegugat) digelandang warga ke kediaman Ketua RT. Di hadapan penggugat serta keluarganya, penggugat membuat perjanjian tertulis bahwa tergugat mengakui perbuatan tersebut," katanya.