Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kaleidoskop 2023: Drama Menantu Selingkuh dengan Mertua yang Bikin Heboh

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |07:51 WIB
Kaleidoskop 2023: Drama Menantu Selingkuh dengan Mertua yang Bikin Heboh
A
A
A

JAKARTA - Seorang istri membagikan kisah perselingkuhan suaminya viral di media sosial (medsos) TikTok. Sang suami selingkuh dengan mertuanya atau ibu dari istrinya.

Kisah itu pun menjadi salah satu topik yang paling dibicarakan di 2023, bagaimana akhir kisah cinta segi empat tersebut?

Berawal dari Curhat di Medsos

Kisah itu dibagikan oleh akun TikTok @norma_risma. Dalam postingannya, perempuan itu hingga saat ini masih tidak mengira suaminya berhubungan dengan ibunya. Bahkan sang suami sampai berhubungan badan dengan orangtuanya.

“Saya sudah ga bisa ngomong apa-apa lagi, Emak kok tega sih sama aku, aku tahu belum bisa membahagiakan, tapi aku sebagai anak berusaha dan mempunyai target setiap tahun,” ujar Norma Risma dilansir dari Podcast Denny Sumargo Kamis, (29/12/2022).

Tetangga sebelumnya sudah mencium hubungan ibunya dengan mantan suaminya Norma yang bukan sekadar hubungan ibu mertua dan menantu.

Tetangga sekitar juga meminta pemuda sekitar untuk mengintip dan menerobos kontrakannya. Dari sanalah orang-orang tahu bahwa ibunya dan mantan suaminya sedang berhubungan badan.

Sebelum penggerebekan, Risma juga mengatakan bahwa mantan suaminya pernah main di belakangnya dengan perempuan lain dan pernah memesan perempuan lewat aplikasi.

Puncaknya, sang suami digerebek oleh warga tengah berhubungan badan dengan ibu mertuanya. Saat kejadian, sang istri sedang bekerja sehingga tidak ada di rumah.

"Kecurigaan warga tersebut akhirnya terbuka. Saat pintu rumah didobrak didapati tergugat dengan ibu kandung penggugat (mertua tergugat) sedang dalam kedaan telanjang tanpa satu helai baju," katanya.

Kemudian si pria yang kaget langsung kabur ke kamar mandi. Sementara ibu mertuanya lunglai saat digerebek warga.

"Tergugat dan ibu kandung penggugat (mertua tegugat) digelandang warga ke kediaman Ketua RT. Di hadapan penggugat serta keluarganya, penggugat membuat perjanjian tertulis bahwa tergugat mengakui perbuatan tersebut," katanya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/33/3192767//mpok_alpa-DACi_large.jpg
Kaleidoskop 2025: Deretan Artis Wafat di 2025, Sebuah Kilas Balik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/33/3192764//raisa_dan_hamish_daud-Wm8Y_large.jpg
Kaleidoskop 2025: 18 Pasangan Artis Ajukan Perceraian Bikin Geger
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192634//affan_kurniawan-u7bP_large.jpg
Kaleidoskop 2025: Tragedi Ojol Affan Kurniawan, Tewas Terlindas Rantis Brimob Membakar Amarah Demonstran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192589//banjir-asp8_large.jpg
Kaleidoskop 2025 : Pilu Banjir Sumatera hingga deretan Kontroversi Penanganan Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/33/3192584//gustiwiw-wlC6_large.jpg
Kaleidoskop 2025: Kepergian Mendadak Gustiwiw Akibat Terjatuh di Kamar Mandi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/18/3192561//presiden_amerika_serikat_donald_trump-xWSn_large.jpeg
Kaleidoskop 2025: Sepak Terjang Trump di Masa Jabatan Kedua, Kebijakan Imigrasi Hingga Tekanan Militer
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement