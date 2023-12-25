Libur Nataru, Lalu Lintas Menuju Tempat Wisata Lembang hingga Ciwidey Padat

BANDUNG - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Barat menyatakan, terjadi kepadatan arus lalu lintas menuju sejumlah tempat wisata di Jabar pada momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Seperti yang terjadi di Ciwidey di Kabupaten Bandung, Lembang di Kabupaten Bandung Barat dan Puncak di Bogor. KBO Ditlantas Polda Jabar, Kompol Gandi Jukardi mengatakan, guna mengurai kepadatan arus lalu lintas tersebut, pihaknya menerapkan sistem one way.

BACA JUGA:

"Untuk arus lalu lintas yang ada pemadatan adalah ke daerah wisata Ciwidey, Lembang, Puncak Bogor," ucap Gandi melalui pesan singkat pada Senin (25/12/2023).

Berdasarkan data yang dihimpun sejak pukul 09.00 WIB hingga 12.00 WIB, di jalur wisata menuju ke Ciwidey, polisi sudah menerapkan one way sebanyak 5 kali. Kemudian, 4 kali one way diterapkan dari arah Soreang menuju Ciwidey dan 1 kali one way diterapkan dari arah Ciwidey menuju Soreang.

Sementara itu, di jalur wisata menuju Lembang, polisi sudah menerapkan sistem one way sebanyak 7 kali dengan rincian 3 kali one way diterapkan dari arah Farmhouse ke Lembang dan 4 kali one way diterapkan dari arah Farmhouse ke Kota Bandung.

"Langkah yang sudah ditempuh melaksanakan CB (cara bertindak) one way ke arah daerah wisata," jelasnya.