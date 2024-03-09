Advertisement
HOME NEWS JABAR

Libur Panjang, Kendaraan di Tol Cileunyi Mengular pada Sabtu Malam

Dicky Wismara , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |22:59 WIB
Libur Panjang, Kendaraan di Tol Cileunyi Mengular pada Sabtu Malam
Lalin di Tol Cileunyi mengalami kepadatan (Foto: Dicky Wismara)
A
A
A

BANDUNG - Jelang Ramadhan, arus lalu lintas keluar Gerbang Tol Cileunyi, Kabupaten Bandung, pada Sabtu (9/3/2024) malam mulai mengalami kemacetan hingga 2 kilometer.

Kendaraan dari arah barat menuju timur didominasi oleh kendaraan pribadi. Selain jalur tol, jalan arteri penghubung kota dan kabupaten juga mengalami kemacetan.

Suasana arus lalu lintas di gate keluar Gerbang Tol Cileunyi, Kabupaten Bandung tampak antrean kendaraan mengular hingga mencapai 2 Kilometer.

Antrean kendaraan dari arah barat, Jakarta menuju arah timur, Garut, Tasik terjadi karena banyaknya kendaraan yang hendak berpulang ke kampung halamanya menjelang pelaksanaan bulan suci Ramadhan sekaligus bertepatan dengan libur panjang.

Di ruas tol sendiri antrean didominasi oleh kendaraan pribadi. Sedikitnya sembilan gate keluar telah dioperasikan oleh petugas Jasamarga untuk mengantisipasi kemacetan ini.

Selain membuat ruas tol macet, di jalur lain antrean kendaraan menjelang Ramadhan juga terjadi. Misalnya, di jalur arteri Cinunuk Cileunyi nampak dipenuhi oleh mobil dan motor menuju arah timur.

Arus lalu lintas di seputaran Cileunyi masih akan tinggi mengingat hari Senin depan juga bertepatan dengan perayaan libur Nyepi. Sehingga banyak warga yang pulang ke kampung halaman untuk melaksanakan ibadah puasa pertama bersama keluarga.

(Arief Setyadi )

      
Topik Artikel :
Tol Cileunyi Libur Panjang Macet
