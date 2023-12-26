KKB Serang Pos TNI di Maybrat, Danrem 181 PVT: Ciderai Damai Natal di Papua Barat Daya

SORONG - Komandan Korem 181 PVT Brigjen TNI Totok Sutriono menyesalkan aksi brutal Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menciderai Damai Natal di Provinsi Papua Barat dengan melakukan penyerangan terhadap Pos TNI Satgas Pamtas Yonif 133 Yudha Sakti di Kampung Bousha, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Senin (25/12/2023) siang tadi.

Sempat terjadi kontak senjata antara Pasukan TNI dan KKB yang menyebabkan dua prajurit TNI menjadi korban. Seorang anggota TNI dari Satgas Pamtas Yonif 133 Yudha Sakti dilaporkan meninggal dunia dalam baku tembak tersebut.

" Aksi penyerangan terhadap Pos Bousha Satgas Pamtas Yonif 133/YS oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) seusai melaksanakan ibadah di Gereja Kisor, ini sungguh perbuatan tidak terpuji atau biadab dimana suasana Damai Natal di wilayah Maybrat Papua Barat Daya di ciderai dengan melakukan aksi yang keji," ungkap Danrem Brigjen TNI Totok Sutriono dalam siaran pers yang diterima melalui Penrem 181 PVT, Senin (25/12/2023) sore tadi.

Lanjut Danrem dalam suasana Damai Natal saat ini seharusnya semua pihak harus saling mengasihi dan merayakan kebahagiaan Natal dengan sukacita.

" Seharusnya kita dalam situasi natal ini harus saling mengasihi dan merayakan damainya hari Kebahagiaan Natal. Namun Kelompok ini malah melakukan perbuatan yang keji dengan menembak anggota satgas Pos Bousha Satgas Pamtas Yonif 133/YS," ujar Danrem.

Dalam siaran pers tersebut Danrem mengungkapkan atas peristiwa penyerangan tersebut menyebabkan dua personil Satgas Yonif 133 masing-masing Pratu Frangky Gulo mengalami luka tembak pada bagian perut dan sementara dalam penanganan pihak medis serta Kopda Herdianto dilaporkan meninggal dunia akibat terkena tembakan pada bagian kepala.