Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Operasi Lilin Seulawah 2023, Polri Gelar Pengamanan Peringatan Tsunami Aceh

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |13:40 WIB
Operasi Lilin Seulawah 2023, Polri Gelar Pengamanan Peringatan Tsunami Aceh
Polda Aceh Gelar Pengamanan Peringatan Tsunami Aceh
A
A
A

JAKARTA - Dirlantas Polda Aceh melaksanakan pengamanan Dzikir dan doa bersama dalam rangka Peringatan Tsunami Aceh Ke-19 tahun di PLTD Apung Punge Blang Cut Banda Aceh dan Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh, untuk situasi aman, lancar dan terkendali.

“Kita berada di atas PLTD Apung, tadi kita sudah melakukan pengamanan perayaan tsunami yang ke-19, mudah-mudahan semua menjadi keberkahan bagi semua masyarakat Aceh,” ujar Dirlantas Polda Aceh, Kombes M Iqbal Alqudusy, Selasa (26/12/2023).

Iqbal mengatakan, Kegiatan zikir memperingati 19 tahun bencana Tsunami dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat Islam Aceh dengan tema "Munajat Qubra Untuk Para Syuhada Tsunami Aceh."

“Kegiatan peringatan Tsunami tersebut merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh setiap tanggal 26 Desember untuk mengenang peristiwa Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 silam,” pungkasnya.

Diketahui, kegiatan Tabligh Akbar dalam rangka peringatan Tsunami Aceh ke-19 dihadiri Ustadz Abdul Somad Batubara, dengan jumlah massa yang hadiri sekitar 2.500 orang.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/337/3160914/tsunami-P8ns_large.jpg
Temukan Jejak Tsunami Purba, BRIN Prediksi Bencana Dahsyat Mengintai Selatan Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/18/3159188/tsunami_hawaii-oeNn_large.jpg
Tsunami Terjang Hawaii, Seluruh Pelabuhan Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159182/tsunami-Tk0i_large.jpg
Antisipasi Tsunami Imbas Gempa Rusia, Segera Kosongkan Area Pantai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/18/3159179/gempa-OpG4_large.jpg
Breaking News! Jepang Dihantam Tsunami Usai Gempa Dahsyat M8,8 Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159161/bmkg-K7Ir_large.jpg
Dampak Gempa Rusia, BMKG Peringatkan Tsunami 50 Cm tapi Mematikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159155/budi_gunawan-iR7C_large.jpg
Menko Polkam Pastikan Kesiapsiagaan Hadapi Potensi Tsunami Imbas Gempa Dahsyat di Rusia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement