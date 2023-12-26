Operasi Lilin Seulawah 2023, Polri Gelar Pengamanan Peringatan Tsunami Aceh

JAKARTA - Dirlantas Polda Aceh melaksanakan pengamanan Dzikir dan doa bersama dalam rangka Peringatan Tsunami Aceh Ke-19 tahun di PLTD Apung Punge Blang Cut Banda Aceh dan Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh, untuk situasi aman, lancar dan terkendali.

“Kita berada di atas PLTD Apung, tadi kita sudah melakukan pengamanan perayaan tsunami yang ke-19, mudah-mudahan semua menjadi keberkahan bagi semua masyarakat Aceh,” ujar Dirlantas Polda Aceh, Kombes M Iqbal Alqudusy, Selasa (26/12/2023).

Iqbal mengatakan, Kegiatan zikir memperingati 19 tahun bencana Tsunami dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat Islam Aceh dengan tema "Munajat Qubra Untuk Para Syuhada Tsunami Aceh."

“Kegiatan peringatan Tsunami tersebut merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh setiap tanggal 26 Desember untuk mengenang peristiwa Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 silam,” pungkasnya.

Diketahui, kegiatan Tabligh Akbar dalam rangka peringatan Tsunami Aceh ke-19 dihadiri Ustadz Abdul Somad Batubara, dengan jumlah massa yang hadiri sekitar 2.500 orang.

