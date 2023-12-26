Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Satu Prajurit Gugur, Kelompok Manfred Fatem Tembaki Pos TNI Maybrat dari Ketinggian

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |15:11 WIB
Satu Prajurit Gugur, Kelompok Manfred Fatem Tembaki Pos TNI Maybrat dari Ketinggian
Prajurit TNI yang Jadi Korban Penyerangan KKB Papua/ist
A
A
A

JAKARTA – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Manfred Fatem melakukan penyerangan di Pos Satgas Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti (Yonif 133/YS) di Kampung Buosah, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, Senin, 25 Desember 2023.

Akibat penyerangan KKB Papua ini, mengakibatkan satu prajurit TNI gugur atas nama Kopda Hendrianto dan satu prajurit lagi dalam keadaan kritis atas nama Pratu Frangky Gulo.

"Iya benar itu KSTP melakukan penyerangan pos Satgas Pamtas di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya yang mengakibatkan satu prajurit kita gugur dan satu luka berat, untuk detail insiden masih dalam penyelidikan," ujar Kapuspen TNI Brigjen TNI Dr. Nugraha Gumilar, Selasa (26/12/2023).

Diperkirakan serangan dilakukan oleh kelompok teroris secara tiba-tiba ke arah Pos Bousha dari ketinggian, pada pukul 14.00 WIT dengan jarak 100 meter.

Korban yang kritis saat ini masih dalam perawatan Rumah Sakit Teminabuan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut sementara korban yang meninggal masih disemayamkan.

Saat ini, di wilayah Bousha Distrik Aifat Selatan cuaca hujan mendung sehingga untuk mobilitas pergerakan dan komunikasi mengalami kendala, karena tidak adanya sinyal internet dan telepon selular.

Catatan Okezone, Manfred Fatem pernah melakukan pembunuhan warga di Kampung Sori Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat, pada 11 Desember 2020 lalu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/337/3144454/pemerintah-zRQg_large.jpg
Pagar Kantor KemenHAM Roboh Digeruduk Warga Papua, Menteri Pigai: Soal Konflik di Intan Jaya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/337/3126994/kkb-ZMrv_large.jpg
Senyap! Pasukan Elite Semut Hitam TNI AD Kepung Markas OPM, Sita Ladang Ganja Sumber Pendanaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/340/3088125/viral-owsS_large.jpg
Kronologi Gedung DPRD Dijarah Massa hingga Kantor BKSDM Dibakar di Papua Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/340/3049095/kpu-VK9v_large.jpg
Kantor KPU Papua Pegunungan Dibakar Massa, Begini Kronologi Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/337/3045475/opm-NzCI_large.jpg
Mengenal Glen Malcolm Conning, Sosok Pilot Selandia Baru yang Ditembak Mati OPM Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/337/3045416/opm-9yJi_large.jpg
Ada Ancaman Penyelundupan Senjata dari Filipina ke OPM, Armada Jaya Fokus ke Papua
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement