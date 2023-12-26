Satu Prajurit Gugur, Kelompok Manfred Fatem Tembaki Pos TNI Maybrat dari Ketinggian

JAKARTA – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Manfred Fatem melakukan penyerangan di Pos Satgas Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti (Yonif 133/YS) di Kampung Buosah, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, Senin, 25 Desember 2023.

Akibat penyerangan KKB Papua ini, mengakibatkan satu prajurit TNI gugur atas nama Kopda Hendrianto dan satu prajurit lagi dalam keadaan kritis atas nama Pratu Frangky Gulo.

"Iya benar itu KSTP melakukan penyerangan pos Satgas Pamtas di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya yang mengakibatkan satu prajurit kita gugur dan satu luka berat, untuk detail insiden masih dalam penyelidikan," ujar Kapuspen TNI Brigjen TNI Dr. Nugraha Gumilar, Selasa (26/12/2023).

Diperkirakan serangan dilakukan oleh kelompok teroris secara tiba-tiba ke arah Pos Bousha dari ketinggian, pada pukul 14.00 WIT dengan jarak 100 meter.

Korban yang kritis saat ini masih dalam perawatan Rumah Sakit Teminabuan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut sementara korban yang meninggal masih disemayamkan.

Saat ini, di wilayah Bousha Distrik Aifat Selatan cuaca hujan mendung sehingga untuk mobilitas pergerakan dan komunikasi mengalami kendala, karena tidak adanya sinyal internet dan telepon selular.

Catatan Okezone, Manfred Fatem pernah melakukan pembunuhan warga di Kampung Sori Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat, pada 11 Desember 2020 lalu.