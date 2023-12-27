Donald Trump Desak Kekebalan Hukum dari Tuntutan Pidana dalam Kasus Pemilu

WASHINGTON – Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendesak pengadilan banding federal untuk membatalkan kasus pidana subversi pemilu federal di Washington, DC, AS. Hal ini dilakukan, sekali lagi dengan alasan bahwa ia dilindungi di bawah kekebalan presiden dalam pengajuan permohonan itu pada Sabtu (23/12/2023) malam

Trump ingin Pengadilan Banding DC membatalkan keputusan pengadilan yang lebih rendah yang menolak klaim kekebalannya dalam kasus subversi pemilu yang diajukan penasihat khusus Jack Smith. Panel banding sedang mempertimbangkan permintaan Trump, yang pada Jumat (22/12/2023) ditolak oleh Mahkamah Agung, seperti yang diminta Smith.

BACA JUGA: FBI Selidiki Ancaman Terhadap Hakim yang Putuskan Kasus Donald Trump

Pengajuan tersebut menegaskan kembali apa yang telah berulang kali ditegaskan oleh pengacara mantan presiden – bahwa Trump bekerja dalam kapasitas resminya sebagai presiden untuk “menjamin integritas pemilu” ketika ia diduga merusak hasil pemilu tahun 2020 dan karena itu memiliki kekebalan, dan bahwa dakwaannya tidak konstitusional karena presiden tidak dapat melakukan hal tersebut. dapat dituntut secara pidana karena “tindakan resmi” kecuali tindakan tersebut dimakzulkan dan dihukum oleh Senat.

“Konstitusi menetapkan pemeriksaan struktural yang kuat untuk mencegah faksi-faksi politik menyalahgunakan ancaman penuntutan pidana untuk melumpuhkan Presiden dan menyerang musuh-musuh politik mereka,” tulis pengacara Trump pada Sabtu (23/12/2023).

“Sebelum seorang jaksa penuntut dapat meminta pengadilan untuk mengambil keputusan atas tindakan Presiden, Kongres harus menyetujuinya dengan memakzulkan dan menghukum Presiden,” tulis mereka.

“Hal itu tidak terjadi di sini, sehingga Presiden Trump memiliki kekebalan mutlak,” lanjutnya.

Mantan presiden tersebut telah berusaha untuk menunda persidangan kasus tersebut pada tanggal 4 Maret, dan perjuangannya mengenai klaim kekebalan menggarisbawahi upaya tersebut.