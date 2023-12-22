Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Sekutu Donald Trump Ajukan Kebangkrutan Usai Diperintahkan Bayar Rp2,3 Triliun dalam Kasus Pencemaran Nama Baik

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |13:43 WIB
Sekutu Donald Trump Ajukan Kebangkrutan Usai Diperintahkan Bayar Rp2,3 Triliun dalam Kasus Pencemaran Nama Baik
Rudy Giuliani mengajukan kebangkrutan usai diperintahkan bayar Rp2,3 triliun akibat kasus pencemaran nama baik (Foto: AP)
A
A
A

NEW YORK – Rudy Giuliani, rekan lama mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, telah mengajukan kebangkrutan hanya beberapa hari setelah dia diperintahkan membayar USD148 juta (Rp2,3 triliun) dalam kasus pencemaran nama baik.

Dia diperintahkan untuk membayar sejumlah uang tersebut setelah hakim memutuskan bahwa dia mencemarkan nama baik dua petugas pemilu Georgia atas klaim palsu bahwa mereka merusak suara pada 2020.

Pengajuan tersebut menunjukkan bahwa dia berhutang jutaan dolar untuk biaya hukum dan pajak yang belum dibayar.

Seorang juru bicara mengatakan langkah tersebut seharusnya tidak mengejutkan siapa pun.

Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Giuliani, Ted Goodman, mengatakan tidak ada orang yang percaya bahwa Tuan Giuliani] akan mampu membayar hukuman sebesar itu.

Dia menambahkan bahwa pengajuan kebangkrutan pada Kamis (21/12/2023) di New York akan memberi Giuliani kesempatan dan waktu untuk mengajukan banding, sambil memberikan transparansi atas keuangannya di bawah pengawasan pengadilan kebangkrutan.

Giuliani, 79 tahun, mengatakan awal tahun ini bahwa dia mengalami kesulitan keuangan karena meningkatnya biaya dan pengeluaran hukum.

Pekan lalu, juri yang beranggotakan delapan orang memerintahkan dia untuk membayar USD20 juta kepada petugas pemungutan suara di Georgia, Ruby Freeman dan putrinya Wandrea "Shaye" Moss.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185708/donald_trump-8X9y_large.jpg
Trump Bakal Labeli Cabang-Cabang Ikhwanul Muslimin sebagai Teroris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/18/3185145/donald_trump-D0gK_large.jpg
Trump Tekan Ukraina Akhiri Perang dengan Rusia, Diberi Deadline 27 November!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/18/3185123/trump-CMv0_large.jpg
Trump Tertawa Disinggung soal Kritik ‘Fasis’ Mamdani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/18/3184913/donald_trump-nHa3_large.jpg
Trump Bantah Cabut Boikot KTT G20 di Afrika Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/18/3180755/trump-N0Dg_large.jpg
Trump: Nigeria Negara Sangat Mengkhawatirkan karena Kekerasan Terhadap Umat Kristen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179407/ktt_asean-d8Um_large.jpg
KTT Ke-47 ASEAN, Trump Puji Peran Prabowo di Balik Perdamaian Timur Tengah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement