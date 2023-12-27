Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Relawan Ganjar-Mahfud Gelar Sosialisasi dan Bazar Beras Murah di Lombok Tengah NTB

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |20:44 WIB
Relawan Ganjar-Mahfud Gelar Sosialisasi dan Bazar Beras Murah di Lombok Tengah NTB
Relawan Ganjar - Mahfud MD (foto: dok ist)
A
A
A

LOMBOK TENGAH - Para sukarelawan Ganjar-Mahfud (Gama) dan Ganjar Milenial Center (GMC) Nusa Tenggara Barat menggelar bazar beras murah di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, pada Selasa 26 Desember 2023.

Koordinator Wilayah GMC NTB, Muhammad Arifi mengakui kegiatan itu sekaligus untuk memperkenalkan Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD kepada masyarakat setempat.

"Kami dari Ganjar Millenial Center NTB dalam melaksanakan kegiatan ini memiliki tujuan yaitu untuk memperkenalkan Sosok Ayah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Presiden Indonesia mendatang,” kata Arifi dalam keterangannya, Rabu (27/12/2023).

Dalam keterangan persnya, Arifi mengatakan kedatangan para sukarelawan Gama dan GMC di sana mendapatkan respons positif dari masyarakat lantaran mereka memang tertarik untuk mengenal Ganjar-Mahfud.

Menurutnya, warga sebenarnya sudah cukup banyak mengetahui Ganjar-Mahfud dari cerita warga lainnya yang menyebutkan pasangan tersebut adalah Capres-Cawapres nomor urut tiga dalam Pemilihan Presiden 2024.

Namun, akses media informasi yang masih minim membuat mereka kesulitan untuk mengetahui lebih jauh sehingga mereka pun sangat menyambut kedatangan para sukarelawan Ganjar-Mahfud ke wilayahnya.

“Jika kita lirik kembali di sini memang akses terhadap media informasi dengan internet sangat terbatas. Sehingga, masyarakat dan pemuda terkadang masih bingung dan tidak bisa untuk mengakses informasi lebih,” tutur Arifi.

Halaman:
1 2
      
