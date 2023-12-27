Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Ajak Sadar Demokrasi, Relawan Ganjar Konsolidasikan Petani di Wonogiri

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |22:15 WIB
Ajak Sadar Demokrasi, Relawan Ganjar Konsolidasikan Petani di Wonogiri
Relawan Ganjar Konsolidasikan Petani di Wonogiri/ist
A
A
A

WONOGIRI- Relawan Berjuang Untuk Ganjar Pranowo (Bang Jarwo) menggelar konsolidasi Penyangga Tatanan Negara Indonesia (Petani) di Wonogiri, Jawa Tengah.

Ketua Relawan Bang Jarwo Wonogiri Joko Susilo mengatakan, konsolidasi itu dimaksudkan untuk menyatukan pergerakan petani di Wonogiri agar sadar akan demokrasi.

Menurutnya, Soekarno pernah mencetuskan bahwa petani memiliki akronim sebagai penyangga tatanan negara Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya juga mengundang petani dalam konsolidasi itu.

"Tadi ada tanya jawab bersama narasumber. Ada yang kaitannya soal pupuk dan lain sebagainya. Teman-teman juga ingin pupuk lebih mudah lagi didapatkan," kata Joko, Rabu (27/12/2023).

Konsolidasi itu dilakukan untuk menyatukan petani agar sadar demokrasi. Selain itu, diharapkan para petani juga mendukung Ganjar Pranowo sebagai presiden. Dengan begitu, segala urusan petani bisa dipermudah, termasuk masalah pupuk.

“Kita mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai capres dan cawapres pada Pemilu 2024. Pasalnya, mereka dinilai sebagai manifestasi dan anak ideologis Soekarno yang merupakan pendiri Indonesia sekaligus pencetus akronim Petani,” terangnya.

