HOME NEWS NEWS

Caleg DPR Perindo Yusuf Mansur Sambangi Toko Percetakan, Pemilik: Semoga Usaha Bisa Berkah

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |06:11 WIB
Caleg DPR Perindo Yusuf Mansur Sambangi Toko Percetakan, Pemilik: Semoga Usaha Bisa Berkah
Ustadz Yusuf Mansur (foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil Jakarta I, Ustadz Yusuf Mansur alias Jam'an Nurchotib Mansur didampingi Caleg DPRD Provinsi DKI Dapil Jakarta 6, Wahyu Nur Iman menyambangi sebuah toko percetakan atau foto copy di Jalan Raya Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Kamis 28 Desember 2023, disela kegiatan acara bazar minyak goreng murah Partai Perindo.

Yusuf dan Wahyu yang maju dari Partai Perindo nomor urut 16 di surat suara sesuai ketetapan KPU pun terlihat bercengkrama dengan konsumen maupun pemilik toko percetakan tersebut.

Ia pun mendengar langsung keluh kesah warga.

Tari pemilik toko percetakan mengaku senang dan gembira kedatangan Caleg dari Partai Perindo secara dadakan.

Dirinya berharap dengan kedatangan Ustadz Yusuf Mansur usahanya lancar dan berkah.

"Walaupun dadakan saya merasa sangat gembira, senang semoga usaha saya bisa lancar berkah dengan kedatangan Pak Ustadz. Semoga pak Ustaz harapan saya sebaliknya supaya sama sama sehat," kata Tari kepada wartawan di lokasi.

Halaman:
1 2
      
