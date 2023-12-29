Mahfud MD Sampaikan Motivasi ke Ribuan Santri, Perindo: Bagus untuk Membakar Spirit

SIDOARJO - Caleg DPR RI dari Dapil 1 Jawa Timur, dari Partai Perindo, Anang Iskandar, mendampingi calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut tiga, bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Kamis (28/12/2023).

Dia menilai Mahfud MD memberikan banyak motivasi kepada para santri agar bisa menjadi orang sukses nantinya.

"Ya ini kuliah umum yang diberikan oleh Pak Mahfud MD yang Notabennya adalah cawapres kita ini dalam rangka memotivasi dan memberikan spirit kepada para santri yang ada di pesantren ini," katanya.

Menurutnya, pembekalan motivasi ini sangat penting, sebab hal tersebut bisa membakar semangat santri agar bisa sukses. Untuk mencapai kesuksesan itu, para santri diingatkan untuk selalu bersikap jujur apapun kondisinya.

"Spirit ini penting bagaimana menanamkan kejujuran kepada santri dalam kehidupan ini, ini merupakan syarat yang tadi di wanti-wanti oleh pak mahfud MD kepada santri," katanya.

Dalam acara tersebut, ribuan santri tampak serius mendengarkan penyampaian motivasi dari Mahfud. Ia menyebut ribuan santri nampak begitu senang dengan kehadiran Mahfud di pondok pesantren Al Khoziny.