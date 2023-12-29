Mahfud MD Menginap di Pesantren Nurul Qarnain Jember, Ini yang Dirindukan

JAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengunjungi Pondok Pesantren Nurul Qarnain di Jember, Jawa Timur, Kamis (28/12). Mahfud kemudian mengenang masa kecilnya menjadi santri dan memilih bermalam di Pondok Pesantren tersebut.

Kedatangan Mahfud di Ponpes tersebut disambut meriah oleh santri-santri di sana. Ia juga turun disambut Pengasuh Ponpes Nurul Qarnain, Jember, KH. Yazid Karimullah beserta kiai lainnya.

Dalam kunjungannya ke sana, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu sempat ikut kegiatan salat berjamaah, berdoa dan tahlil. Mahfud kemudian menyapa ribuan santri dan menyempatkan diri melihat bilik tempatnya akan beristirahat.

Saat melihat bilik itu, Mahfud mengaku rindu dengan suasana pesantren. Mahfud kemudian dirinya mengaku pernah menjadi santri di Ponpes Al Mardhiyyah, Pamekasan, Madura.

"Ingatan saya kembali. Salat berjamaah, ngaji bareng, bangun malam, salat tahajud. Di pesantren ini yang dirindukan suara orang sahut menyahut mengaji, enak didengar," ungkap Mahfud.

Mahfud mengakui bahwa perkembangan zaman menjadikan Ponpes semakin maju. Kendati demikian ia tetap memberikan apresiasi terhadap Ponpes yang tidak lupa melakukan pembekan moral, akidah hingga akhlak.