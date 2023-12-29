Gelar Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis, HT: Perindo Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat Kecil

SIDOARJO - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar bazar murah dan cek kesehatan gratis bagi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur pada Sabtu (23/12/2023).

Kegiatan ini pun langsung dihadiri oleh Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT). Turut mendampingi HT, caleg DPR RI Dapil Jatim I yang meliputi Surabaya-Siduarjo, Anang Iskandar serta Angela Tanoesoedibjo.

"Saat ini saya ada di Sidoarjo dalam rangka bakti sosial Partai Perindo ada bazar murah minyak goreng dan juga ada cek kesehatan gratis," ucap HT.

"Saya di sini bersama Pak Anang Iskandar sebagai caleg DPR RI Dapil Jatim I yang meliputi Surabaya-Siduarjo juga Dapilnya Ibu Angela Tanoesoedibjo Jatim I juga Surabaya-Siduarjo bersama tandem-tandem mereka disini ada Pak Teguh Caleg Provinsi Jawa Timur Dapil sini juga ada kawan-kawan semua Caleg Provinsi, Caleg Kabupaten Sidoarjo," tambahnya.

HT mengatakan, bahwa partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu berkomitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil.

"Partai Perindo pada prinsipnya berjuang untuk kesejahteraan rakyat kecil, rakyat yang membutuhkan agar kesejahteraannya meningkat itu perjuangan kami," ungkapnya.