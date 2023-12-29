Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis, HT: Perindo Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat Kecil

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |10:15 WIB
Gelar Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis, HT: Perindo Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat Kecil
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto: MPI)
A
A
A

SIDOARJO - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar bazar murah dan cek kesehatan gratis bagi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur pada Sabtu (23/12/2023).

Kegiatan ini pun langsung dihadiri oleh Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT). Turut mendampingi HT, caleg DPR RI Dapil Jatim I yang meliputi Surabaya-Siduarjo, Anang Iskandar serta Angela Tanoesoedibjo.

"Saat ini saya ada di Sidoarjo dalam rangka bakti sosial Partai Perindo ada bazar murah minyak goreng dan juga ada cek kesehatan gratis," ucap HT.

"Saya di sini bersama Pak Anang Iskandar sebagai caleg DPR RI Dapil Jatim I yang meliputi Surabaya-Siduarjo juga Dapilnya Ibu Angela Tanoesoedibjo Jatim I juga Surabaya-Siduarjo bersama tandem-tandem mereka disini ada Pak Teguh Caleg Provinsi Jawa Timur Dapil sini juga ada kawan-kawan semua Caleg Provinsi, Caleg Kabupaten Sidoarjo," tambahnya.

HT mengatakan, bahwa partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu berkomitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil.

"Partai Perindo pada prinsipnya berjuang untuk kesejahteraan rakyat kecil, rakyat yang membutuhkan agar kesejahteraannya meningkat itu perjuangan kami," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172285/perindo-3EZn_large.jpg
Ketum Hanura OSO Kumpulkan Parpol Non-parlemen, Termasuk Perindo, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement