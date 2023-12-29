Dengarkan Aspirasi, Caleg Perindo Venna Melinda Ngopi di Angkringan Bareng Warga

KEDIRI - Masa kampanye dimaksimalkan oleh para kader dan caleg dari Partai Perindo untuk mensosialisasikan program-program unggulan pro kerakyatan dengan terjun langsung ke masyarakat hingga tingkat bawah.

Di Kota Kediri, Jawa Timur, Caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur Nomor Urut 1, Venna Melinda menggelar kampanye dan sosialisasi program partai dengan cara ngopi bareng bersama masyarakat dan generasi milenial. Acara diadakan di angkringan di Jalan Pattimura.

Dalam kesempatan bertemu masyarakat hingga tingkat bawah itu, Venna mendapatkan sejumlah aspirasi seperti halnya pada Pemilu 2024 nanti menginginkan untuk mencoblos kader-kader dari Partai Perindo.

Tidak hanya itu, Venna juga mengajak ibu-ibu untuk melek politik dan mengajak keluarga untuk menyalurkan suaranya pada pemilu nanti.

“Karena kepentingan ibu-ibu cukup banyak terutama persoalan rumah tangga dan pendidikan anak agar nanti program pemerintah tentang generasi emas di tahun 2045 dapat terwujud,” ucap Venna, Jumat (29/12/2023).

Venna menambahkan, saat bertemu dengan masyarakat Kediri juga mendapatkan aspirasi dari warga soal sembako murah, tidak ada korupsi dan khusus untuk pendidikan tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah.

Sementara itu, Agnes Fitri seorang milenial yang ikut dalam sosialisasi mengatakan mendatkan pengetahuan tentang trias politika dari Venna Melinda. Selain itu dirinya berharap melalui Partai Perindo agar dapat menciptakan lapangan kerja baru yang peduli terhadap pemuda yang baru lulus sekolah atau fresh graduate.

“Banyak lowongan pekerjaan namun mempersyaratkan bagi yang berpengalaman,” keluhnya.