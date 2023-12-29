Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ikut Bazar Minyak Goreng Murah Perindo, Warga Pasar Rebo: Alhamdulillah Meringankan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |17:00 WIB
Ikut Bazar Minyak Goreng Murah Perindo, Warga Pasar Rebo: Alhamdulillah Meringankan
Sari, penerima bantuan minyak goreng murah. (Foto: Refi Sandi)
JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil Jakarta I, KH. Yusuf Mansur dan Caleg DPRD Provinsi DKI Dapil 6, Wahyu Nur Iman dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar bazar minyak goreng murah di Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Kamis (28/12/2023).

Sari salah seorang warga Kelurahan Gedong mengaku terbantu dengan adanya bazar minyak goreng murah tersebut. Diketahui sebanyak 500 liter minyak disediakan dan ludes dalam waktu beberapa jam usai ditebus Rp5 ribu/liter.

Sari bersyukur karena kegiatan tersebut meringankan masyarakat kurang mampu."1 KTP 1 minyak goreng, iya (tebus 1 liter minyak goreng) Rp5 ribu dikasih murah emang lagi mahal juga dipasaran sekitar Rp16 ribu/liter," ujar Sari.

"Alhamdulillah lebih meringankan bagi yang kurang mampu lumayan buat goreng-goreng. Ya tiap hari butuh karena kita masak setiap hari pakai minyak," sambungnya.

Sari pun mendoakan para Caleg Partai Perindo dengan nomor urut 16 sesuai ketetapan KPU di kertas suara agar sukses di Pemilu 2024 mendatang.

