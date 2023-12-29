Antusias Ikuti Bazar Murah, Warga Bandung Doakan Perindo Makin Sukses

BANDUNG – Siti, seorang Kampung Sukasari Sukamantri, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, mengaku sangat terbantu dengan adanya bazar minyak goreng murah oleh Partai Perindo.

Minyak goreng satu liter seharga Rp5 ribu itu dapat mengurangi beban kebutuhan bahan pokok yang sedikit meningkat menjelang pergantian tahun. Siti pun mendoakan agar Partai Perindo semakin sukses ke depannya.

Caleg Perindo Untuk DPR RI Abdul Kholiq Ahmad dari Daerah Pemilihan Jawa Barat 2 mengatakan kegiatan bazar minyak goreng murah akan terus dilakukan. Pasalnya, bantuan tersebut sangat membantu masyarakat yang menghadapi kenaikan harga bahan pokok.