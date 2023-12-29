Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Antusias Ikuti Bazar Murah, Warga Bandung Doakan Perindo Makin Sukses

Mujib Prayitno , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |16:46 WIB
Antusias Ikuti Bazar Murah, Warga Bandung Doakan Perindo Makin Sukses
Warga peserta bazar murah Partai Perindo. (Foto: Mujib Prayitno)
A
A
A

BANDUNG – Siti, seorang Kampung Sukasari Sukamantri, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, mengaku sangat terbantu dengan adanya bazar minyak goreng murah oleh Partai Perindo.

Minyak goreng satu liter seharga Rp5 ribu itu dapat mengurangi beban kebutuhan bahan pokok yang sedikit meningkat menjelang pergantian tahun. Siti pun mendoakan agar Partai Perindo semakin sukses ke depannya.

 BACA JUGA:

Caleg Perindo Untuk DPR RI Abdul Kholiq Ahmad dari Daerah Pemilihan Jawa Barat 2 mengatakan kegiatan bazar minyak goreng murah akan terus dilakukan. Pasalnya, bantuan tersebut sangat membantu masyarakat yang menghadapi kenaikan harga bahan pokok.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172285/perindo-3EZn_large.jpg
Ketum Hanura OSO Kumpulkan Parpol Non-parlemen, Termasuk Perindo, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement