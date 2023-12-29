Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Sejumlah Sekutu AS Ogah Bergabung dengan Koalisi Lawan Houthi di Laut Merah

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |10:11 WIB
Sejumlah Sekutu AS Ogah Bergabung dengan Koalisi Lawan Houthi di Laut Merah
Helikopter Houthi menyerang sebuah kapal kargo di Laut Merah. (Foto: Reuters)
A
A
A

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berharap memberikan tanggapan internasional yang tegas terhadap serangan Houthi Yaman terhadap pelayaran Laut Merah dengan meluncurkan kekuatan maritim baru, yang dijuluki Operation Prosperity Guardian. Namun, seminggu setelah peluncurannya banyak sekutu yang menarik diri dan tidak ingin dikaitkan dengan operasi ini, secara publik, atau sama sekali.

Dua sekutu AS di Eropa yang terdaftar sebagai kontributor Operation Prosperity Guardian – Italia dan Spanyol – mengeluarkan pernyataan yang tampaknya menjauhkan diri dari kekuatan maritim tersebut. 

Pentagon mengatakan Operation Prosperity Guardian merupakan koalisi pertahanan lebih dari 20 negara untuk memastikan perdagangan senilai miliaran dolar dapat mengalir dengan bebas melalui jalur pelayaran penting di perairan Laut Merah di lepas pantai Yaman.

Namun hampir setengah dari negara-negara tersebut sejauh ini belum mengakui kontribusi mereka atau mengizinkan AS untuk melakukannya. Kontribusi tersebut bisa berkisar dari pengiriman kapal perang hingga sekadar pengiriman perwira staf.

Keengganan beberapa sekutu AS untuk melibatkan diri dalam upaya tersebut sebagian mencerminkan perpecahan yang tercipta akibat konflik di Gaza. Presiden Joe Biden tetap mempertahankan dukungan kuat untuk Israel bahkan ketika kritik internasional meningkat atas serangan mereka, yang menurut Kementerian Kesehatan Gaza telah menewaskan lebih dari 21.000 warga Palestina.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172834/elon_musk-eMUJ_large.jpg
Dokumen Predator Seks Epstein Terungkap, Ada Nama Elon Musk hingga Pangeran Andrew
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/18/3163407/presiden_rusia_vladimir_putin_dan_presiden_as_donald_trump-13Vi_large.jpg
Trump Dorong Perjanjian Damai untuk Akhiri Perang Rusia-Ukraina, Bukan Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/18/3161301/ceo_apple_hadiahi_trump_plakat_beralaskan_emas_24_karat-OBJw_large.jpg
CEO Apple Hadiahi Trump Plakat Beralaskan Emas 24 Karat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/18/3154787/suasana_di_sinjil_tepi_barat_palestina-vwEJ_large.jpg
Warga AS Tewas Dikeroyok Pemukim Israel di Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/18/3151002/donald_trump-K23A_large.jpg
Trump Yakin Gencatan Senjata Gaza Dapat Tercapai Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/18/3140724/tentara_bayaran_as_dari_perusahaan_srs-hLrl_large.jpg
Awasi Bantuan Gaza, Perusahaan Tentara Bayaran AS Mulai Rekrut Anggota di LinkedIn
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement