Foto Satelit Tunjukkan Kapal Angkatan Laut Rusia Terbakar Usai Serangan Ukraina di Krimea

RUSIA - Gambar satelit menunjukkan kerusakan parah yang terjadi pada kapal pendarat tank Rusia Novocherkassk setelah serangan Ukraina di sebuah pelabuhan di Krimea pada Selasa (26/12/2023).

Dalam gambar yang diambil Maxar, terlihat kapal terbakar dan terlepas dari pelabuhan, tampak sebagian terendam, dengan asap mengepul dari kapal.

Ukraina mengklaim telah menghancurkan kapal tersebut dalam serangannya terhadap pelabuhan Feodosia di Krimea, semenanjung Ukraina yang dianeksasi secara ilegal oleh Rusia pada 2014. Moskow mengklaim kapal tersebut telah “rusak.”

Gambar tersebut, jika dibandingkan dengan gambar sebelumnya yang menunjukkan kapal sebelum serangan, menunjukkan keberhasilan operasi Ukraina yang menargetkan pelabuhan tersebut.

Juru bicara Angkatan Laut Ukraina pada Rabu (27/12/2023) mengatakan jumlah korban tewas dalam serangan itu mungkin akan semakin jelas seiring berjalannya waktu karena semenanjung tersebut saat ini berada di bawah kendali Rusia.

“Sayangnya, wilayah ini sekarang sudah diduduki, dan bukan hal yang mudah untuk melakukan intelijen terkait. Dan saya pikir seiring berjalannya waktu, kita akan mendapatkan setidaknya perkiraan jumlah korban dari apa yang sebenarnya terjadi,” kata Juru Bicara Angkatan Laut Ukraina Dmytro Pletenchuk dalam sebuah wawancara dengan Radio Free Europe/Radio Liberty.

“Meski begitu, kapal-kapal ini biasanya tidak dibiarkan tanpa awak. Jadi, meski saat itu sedang berada di pelabuhan, namun awak kapal yang harus berada di kapal cukup banyak, dan total awak kapal ada sekitar 80 orang,” lanjutnya.