5 Fakta Jenazah Lukas Enembe Tiba di Jayapura, Peti Mati Digotong Massa hingga Kericuhan Terjadi

JENAZAH Gubernur Nonaktif Papua, Lukas Enembe telah tiba di Bandar Udara Sentani, Jayapura pada Kamis 28 Desember 2023.

Meski sambutan meriah warga Papua kini berujung ricuh, jenazah Lukas tetap akan dikebumikan pada sore hari di kediamannya, Koya Tengah, Muara Tami, Jayapura, Papua. Berikut sejumlah faktanya:

1. Jenazah Lukas Disambut Ribuan Warga di Bandara Sentani

Jenazah Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe tiba di Bandara Sentani Kabupaten Jayapura sekitar pukul 09. 30 WIT.

Pantauan kedatangan jenazah disambut keluarga dan seluruh unsur Forkompimda Papua, sementara diluar gedung VVIP Bandara Sentani, ribuan warga juga telah menunggu jenazah Lukas Enembe.

2. Jenazah Lukas Enembe Digotong Warga

Sekitar pukul 10. 20 WIT, jenazah Lukas Enembe bergerak keluar gedung VVIP Bandara Sentani dan saat iring-iringan jenazah keluar dari komplek Bandara, ribuan warga meminta jenazah digotong dari Bandara Sentani untuk dibawa ke Komplek STAKIN Sentani. Setelah keluarga berdiskusi, akhirnya jenazah Lukas Enembe dikeluarkan dari ambulans dan dipikul oleh massa.