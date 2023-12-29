Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Sadis! Siswi SMP di Riau Dibunuh Lalu Diperkosa Pelakunya

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |01:03 WIB
Sadis! Siswi SMP di Riau Dibunuh Lalu Diperkosa Pelakunya
Polisi menangkap pembunuh dan pemerkosa jasad korbannya (Foto : Istimewa)
A
A
A

PEKANBARU - Seorang gadis belia berstatus pelajar SMP di Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Inhu, Riau, berinisial UH (13) ditemukan tewas. Belakangan diketahui siswa SMP tersebut merupakan korban pembunuhan.

Sadisnya, hasil pengembangan penyelidikan yang dilakukan polisi diketahui bahwa jasad korban diperkosa dan disodomi oleh pelaku. Polisi kini berhasil menangkap pelaku pembunuhan keji tersebut.

"Pelaku pembunuhan adalah F. Dia diamankan di tempat persembunyian," kata Kasat Reskrim Polres Inhu AKP Primadona Kamis (28/12/2023).

Pelaku F saat itu berada di rumah. Di mana tersangka sehari-hari memang menumpang di rumah tersebut. Pemuda berusia 20 tahun itu berstatus ponakan pemilik rumah. Sementara pada saat kejadian, 23 Desember 2023 pemilik rumah sedang berlibur ke Pekanbaru, Riau.

Kondisi sendirian di rumah itu dimanfaatkan tersangka. Malam itu korban melintas dekat rumah dan langsung dipanggil pelaku. Korban sendiri memang sudah terbiasa ke rumah untuk menumpang wifi.

Saat korban sudah masuk itu lah, pelaku langsung mengunci pintu dan menyekap korban. Di sana dia mencoba memperkosa korban. Namun korban melakukan perlawanan.

"Karena korban melawan, pelaku mencekik korban. Setelah itu, bagian kepala korban dihantam pakai guci. Selanjutnya, korban dicekik lagi hingga tewas," ujarnya.

