Berikan Motivasi ke Petugas, Sekretaris Utama BNPP Kunjungi Pintu Perbatasan RI-PNG

MERAUKE - Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Zudan Arif Fakrulloh, mengunjungi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota, pada Jumat (29/12/2023).

Dalam kunjungan tersebut, hadir beberapa pejabat Muspida lainnya serta didampingi oleh Dansatgas Yonif 726/Tml selaku penanggung jawab pengamanan wilayah perbatasan RI-PNG sektor Selatan Kabupaten Merauke.

Kunjungan ini merupakan salah satu agenda tahunan BNPP di mana bertujuan untuk melihat, dan memberikan motivasi kepada seluruh petugas CIQS PLBN Sota agar tetap semangat dalam menjaga kedaulatan, dan melayani masyarakat pelintas batas di wilayah perbatasan dengan baik dan humanis.

(Awaludin)