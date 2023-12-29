Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Wujudkan Pemilu Damai, Polisi Sambangi Warga Pulau Terluar Perbatasan RI-Malaysia

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |16:30 WIB
Wujudkan Pemilu Damai, Polisi Sambangi Warga Pulau Terluar Perbatasan RI-Malaysia
Polsek Bengkalis menyusuri hutan mangrove untuk melakukan sosialisasi Pemilu Damai. (Foto: Banda Haruddin)
A
A
A

BENGKALIS – Polsek Bengkalis melakukan sosialisasi Pemilu Damai ke masyarakat di salah satu daerah terluar yang berbatasan dengan Selat Malaka, Malaysia. Kegiatan cooling system Pemilu dilakukan di sekitar hutan mangrove di Desa Kelapa Pati Laut RT 03, RW 06, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Jumat (29/12/2023).

Kapolsek Bengkalis AKP Faisal didampingi Kanit Patroli Aiptu Dodik Darmanto, Bhabinkamtibmas Desa Kelapa Pati Laut Aiptu Ronal bersama Pelestari Mangrove Syamsul Bahri (54) dan rekannya Rio Fernandes.

 BACA JUGA:

Setelah menyusuri dan menembuas jalan setapak di hutan Mangrove Paret Segagah Desa Kelapa Pati, tim langsung menyampaikan pesan tentang Pemilu damai.

 BACA JUGA:

“Kedatangan kami membawa misi dan pesan untuk Pemilu damai agar sama-sama kita ciptakan suasana kondusif dan sejuk, serta mengantisipasi gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan konflik,” pesan AKP Faisal, Jumat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement