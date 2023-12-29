Wujudkan Pemilu Damai, Polisi Sambangi Warga Pulau Terluar Perbatasan RI-Malaysia

BENGKALIS – Polsek Bengkalis melakukan sosialisasi Pemilu Damai ke masyarakat di salah satu daerah terluar yang berbatasan dengan Selat Malaka, Malaysia. Kegiatan cooling system Pemilu dilakukan di sekitar hutan mangrove di Desa Kelapa Pati Laut RT 03, RW 06, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Jumat (29/12/2023).

Kapolsek Bengkalis AKP Faisal didampingi Kanit Patroli Aiptu Dodik Darmanto, Bhabinkamtibmas Desa Kelapa Pati Laut Aiptu Ronal bersama Pelestari Mangrove Syamsul Bahri (54) dan rekannya Rio Fernandes.

Setelah menyusuri dan menembuas jalan setapak di hutan Mangrove Paret Segagah Desa Kelapa Pati, tim langsung menyampaikan pesan tentang Pemilu damai.

“Kedatangan kami membawa misi dan pesan untuk Pemilu damai agar sama-sama kita ciptakan suasana kondusif dan sejuk, serta mengantisipasi gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan konflik,” pesan AKP Faisal, Jumat.