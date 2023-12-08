Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kapolri-Panglima TNI Kunker ke Papua, Tinjau Pemberian Bansos hingga Deklrasi Pemilu Damai

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |11:35 WIB
Kapolri-Panglima TNI Kunker ke Papua, Tinjau Pemberian Bansos hingga Deklrasi Pemilu Damai
TNI-Polri dukung penyelenggaraan Pemilu damai (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Papua, Jumat (8/12/2023). Dalam kunker tersebut mereka berdua bakal melakukan sejumlah kegiatan penting. Di antaranya, menyambangi Kodam XVII/Cenderawasih.

Pada kegiatan itu, Panglima TNI dan Kapolri akan mendengarkan paparan dari jajaran terkait dengan situasi wilayah Papua dari Pangdam XVII/Cen dan Kapolda Papua.

Setelah itu, mereka berdua akan memberikan pengarahan kepada seluruh prajurit dan PNS TNI/Polri serta para Dansatgas BKO Kodam XVII/Cendrawasih. Salah satunya terkait dukungan penyelenggaraan Pemilu 2024 damai.

Selain itu, Kapolri dan Panglima TNI juga akan meninjau langsung pelaksanaan Bakti Kesehatan dan penyerahan bantuan sosial dari TNI-Polri kepada seluruh masyarakat.

Bakti Kesehatan dilaksanakan di Lapangan Lantamal X Jayapura dengan target pengobatan sebanyak 1.000 orang.

