Usai Pemakaman Lukas Enembe, Warga Jayapura Masih Siap Siaga

JAYAPURA - Situasi Kota Jayapura kembali memanas pasca pemakaman Almarhum Lukas Enembe hari ini di kediamannya di Koya Tengah Distrik Muara Tami.

Situasi ini terjadi lantaran hoax dan provokasi terus terjadi dan tersebar di media-media sosial buntut aksi anarkis masa pengarak Jenazah Lukas Enembe kemarin.

Masa pengarak Jenazah anarkis dengan melakukan aksi pelemparan hingga melakukan pembakaran Denkesyah Korem 172/PWY dan belasan ruko di sekitar lampu Merah Waena Distrik Heram.

Tak henti di situ, massa juga melakun pengrusakan terhadap beberapa bangunan di sepanjang pantai Holtekam termasuk pasar buah milik masyarakat.

Atas aksi-aksi anarkis ini, masa lain pun menyatakan diri, berharap tidak menjadi korban aksi masa Lukas.

Dan benar saja, selepas pemakaman Jenazah Lukas Enembe pagi tadi, ribuan massa tertahan di kediaman Almarhum Lukas di Koya Tengah, lantaran massa yang lain sedang berjalan untuk antisipasi kepulangan mereka.

Hingga malam ini, aksi siaga warga terjadi di beberapa lokasi, mulai Entrop Jayapura Selatan hingga Abepura.