HOME NEWS NUSANTARA

Polisi: Situasi Jayapura Berangsur Kondusif Jelang Pemakaman Lukas Enembe

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |09:52 WIB
JAYAPURA - Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan bahwa situasi wilayah kota dan kabupaten Jayapura berangsur kondusif menjelang pemakaman Gubernur Papua Nonaktif, Lukas Enembe pada hari ini, Jumat (29/12/2023).

"Situasi saat ini di wilayah Kota Jayapura dan Kabupaten jayapura masih aman. Cuaca hujan. Aktifitas masyarakat masih lengang. Ibadah pemakaman masih menunggu hujan reda," kata Benny saat dikonfirmasi.

Benny menambahkan bahwa terkini pihaknya tengah menyiapkan antisipasi massa yang akan kembali setelah selesai pemakaman.

"Iya benar (kondusif). Saat ini persiapan mengantisipasi massa yang akan kembali ke rumah masing-masing selesai pemakaman," ujarnya.

Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri buka suara menanggapi adanya kericuhan saat pengantaran jenazah Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe. Dalam insiden tersebut setidaknya 14 orang harus menjadi korban luka-luka dan 25 rumah mengalami rusak berat.

Halaman:
1 2
      
