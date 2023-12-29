Minta Maaf ke Suami via WA, IRT Ini Ditemukan Tewas Tergantung

KOLAKA TIMUR - Seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) bernama Hadira (43), warga Kelurahan Poli-Polia, Kecamatan Poli-Polia, Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) Sulawesi Tenggara (Sultra) ditemukan tewas tergantung di kamar rumahnya, Jum'at (29/12/2023). Sebelum ditemukan meninggal, perempuan malang itu sempat meminta maaf ke suami via pesan WhatsApp.

Kasat Reskrim Polres Koltim, AKP Abdul Haris menjelaskan, kematian korban pertama kali diketahui ibunya disaat mencoba menemui korban di dalam kamarnya pada pukul 11.30 Wita. Akan tetapi, ia kesulitan membuka pintu kamar hingga meminta bantuan Suryadin.

"Masih tidak bisa dibuka hingga diperiksa baik-baik dan melihat ada seutas tali yang menghalangi," terangnya.

Suryadin lantas mengambil sebilah pisau untuk mengirisnya. Ia terkejut karena disaat tali terputus, terdengar suara benda jatuh ke lantai.