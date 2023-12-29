Dialog Bersama Pegiat UMKM di Tegal, Siti Atikoh Dicurhati Pungli Urus Sertifikasi Halal

TEGAL - Istri calon presiden (capres) Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti melanjutkan lawatannya di Jawa Tengah (Jateng) dengan bertolak ke Tegal, Jumat (29/12/2023).

Di Tegal, istri capres nomor urut 3 itu berkumpul dengan pelaku UMKM. Mereka pun memajang produk mereka di Sand Beach, Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal.

Pantauan di lokasi, istri capres yang didukung Partai Perindo itu tiba di lokasi sekira 17.04 WIB. Kedatangannya itu sudah disambut para pelaku UMKM.

Kemudian, ia berkeliling melihat satu per satu produk UMKM dari Kota Bahari -julukan Kabupaten Tegal-. Di tengah aktivitas keliling melihat produk UMKM, warga yang sudah di lokasi pun berebut untuk bersalaman dan berfoto dengan Atikoh.

Setelah memenuhi keinginan warga, Atikoh kemudian diminta ke panggung untuk menjadi pemateri dalam dialog bertajuk 'UMKM Bangkit dan Perempuan Hebat'.

Dalam kesempatan tanya jawab, Atikoh dicurhati oleh Citra selaku pelaku UMKM soal adanya pungli saat pengurusan sertifikasi halal. Menurut dia, adanya pungli tersebut semakin membebani pelaku UMKM yang sudah terkendala di modal.

Merespons curhatan tersebut, Atikoh mengamini sertifikasi halal sangat dibutuhkan untuk menarik minat pembeli. Atikoh berharap hal tersebut nantinya bisa difasilitasi oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda).