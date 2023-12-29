Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Dialog Bersama Pegiat UMKM di Tegal, Siti Atikoh Dicurhati Pungli Urus Sertifikasi Halal

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |20:47 WIB
Dialog Bersama Pegiat UMKM di Tegal, Siti Atikoh Dicurhati Pungli Urus Sertifikasi Halal
Siti Atikoh Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

TEGAL - Istri calon presiden (capres) Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti melanjutkan lawatannya di Jawa Tengah (Jateng) dengan bertolak ke Tegal, Jumat (29/12/2023).

Di Tegal, istri capres nomor urut 3 itu berkumpul dengan pelaku UMKM. Mereka pun memajang produk mereka di Sand Beach, Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal.

Pantauan di lokasi, istri capres yang didukung Partai Perindo itu tiba di lokasi sekira 17.04 WIB. Kedatangannya itu sudah disambut para pelaku UMKM.

Kemudian, ia berkeliling melihat satu per satu produk UMKM dari Kota Bahari -julukan Kabupaten Tegal-. Di tengah aktivitas keliling melihat produk UMKM, warga yang sudah di lokasi pun berebut untuk bersalaman dan berfoto dengan Atikoh.

Setelah memenuhi keinginan warga, Atikoh kemudian diminta ke panggung untuk menjadi pemateri dalam dialog bertajuk 'UMKM Bangkit dan Perempuan Hebat'.

Dalam kesempatan tanya jawab, Atikoh dicurhati oleh Citra selaku pelaku UMKM soal adanya pungli saat pengurusan sertifikasi halal. Menurut dia, adanya pungli tersebut semakin membebani pelaku UMKM yang sudah terkendala di modal.

Merespons curhatan tersebut, Atikoh mengamini sertifikasi halal sangat dibutuhkan untuk menarik minat pembeli. Atikoh berharap hal tersebut nantinya bisa difasilitasi oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ganjar-Mahfud UMKM Siti Atikoh
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175810//pertamina-RFyX_large.jpg
Pertamina Akan Beli Minyak dari Sumur Rakyat dengan Harga 80 persen dari ICP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175789//menteri_esdm_bahlil-WBfD_large.jpg
Bahlil Bakal Bagi 45 Ribu Pengelolaan Sumur Rakyat ke UMKM hingga Koperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175349//menkeu_purbaya-2s41_large.jpg
Purbaya Sebut 99 Persen Busana Muslim Indonesia Dikuasai Produk China 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/455/3175422//inspirasi_usaha-yw6E_large.jpg
Pelaku Bisnis Online Ungkap Rahasia Raih Omzet Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175031//menkeu_purbaya-ZL8q_large.JPG
Usai Himbara, Purbaya Bakal Kucurkan Rp20 Triliun ke Bank Jakarta dan Jatim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174815//pedagang-q842_large.jpg
Sewa Kios di Tanah Abang Naik 2 Kali Lipat, Pedagang Ogah Bayar Sewa Oktober
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement