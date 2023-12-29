Advertisement
HOME NEWS JATENG

Pulang Kampung, Siti Atikoh Bahagia Main Bareng Anak-Anak Purbalingga

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |20:31 WIB
Pulang Kampung, Siti Atikoh Bahagia Main Bareng Anak-Anak Purbalingga
Siti Atikoh di Purbalingga. (Foto: Devi)


A

PURBALINGGA - Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti melanjutkan safari politik ke Purbalingga. Momen ini pun ia gunakan untuk pulang kampung ke rumah almarhum orangtuanya di Desa Baleraksa, Karangmoncol, Purbalingga pada Jumat (29/12/2023).

Dalam kesempatan ini, Siti Atikoh langsung menyapa hangat warga yang ada di sekitar daerah rumahnya. Tidak hanya itu saja, dirinya pun mengajak bermain anak-anak di Purbalingga.

Siti Atikoh dan beberapa anak lelaki terlihat duduk di depan rumahnya. Mereka terlihat asyik berbincang bersama. Obrolan mereka terlihat sangat menyenangkan. Beberapa kali Siti Atikoh dan para anak lelaki itu tertawa. Calon ibu negara ini benar-benar sangat merakyat, dirinya mampu berbaur dengan segala kalangan termasuk anak-anak.

Di tengah-tengah perbincangan yang menyenangkan, seorang warga yang tingga di sebelah rumah orangtua Siti Atikoh tiba-tiba saja mendoakan Ganjar Pranowo sukses dalam pilpres 2024 mendatang.

"Bismillah ya Tik, Insya Allah Ganjar dadi presiden," ucap seorang warga yang rumahnya dekat dari rumah keluarga Atikoh.

Mendengar hal tersebut, Siti Atikoh tersenyum dan mengangguk mengaminkan doa sang warga.

Tidak hanya beramah-tamah dengan warga, Siti Atikoh pun tidak lupa untuk menyantap makanan favoritnya yakni oseng tempe.

"Wah lha ini, kesukaan saya kalau pulang rumah," kata Atikoh sambil menyendok oseng tempe ireng ke dalam piring makannya.

Tanpa menunggu waktu lama, Siti Atikoh langsung menyantap makanan tersebut dengan lahap. Dirinya tersenyum merasakan kelezatan hidangan tersebut.

Halaman:
1 2
      
