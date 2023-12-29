Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ditemani Artis dan Influencer, Ganjar Ajak Anak Muda Berkarya di Industri Kreatif

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |19:58 WIB
Ditemani Artis dan <i>Influencer</i>, Ganjar Ajak Anak Muda Berkarya di Industri Kreatif
Ganjar bertemu para influencer. (Foto: TPN)
A
A
A

WONOGIRI - Calon Presiden (Capres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo menyambangi tempat nongkrong anak muda Kota Gaplek di Resto Omah Raya, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Jumat (29/12/2023).

Kedatangan mantan Gubernur Jateng itu disambut antusias anak muda. Pertemuan Ganjar dengan kalangan anak muda ini dirangkai dengan obrolan santai penuh canda tawa.

Tak hanya itu, para anak muda juga memanfaatkan momentum ketemu Ganjar untuk berkeluh kesah. Salah satunya, anak muda Wonogiri bernama Vino (19) yang bertanya soal bagaimana membuat konten viral di media sosial.

 BACA JUGA:

"Pak Ganjar, anak muda sekarang kan banyak yang jadi konten kreator, gimana sih pak supaya konten kita jadi viral dan kita bisa jadi artis," tanya Vino (19).

Ganjar hanya mencatat beberapa pertanyaan dari para anak muda, dan mempersilakan sejumlah artis dan influencer nasional yang ia bawa untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut.

"Ini saya bawa temen-temen influencer top. Ayo mas dijawab, biar teman-teman muda Wonogiri tambah semangat," pinta Ganjar.

 BACA JUGA:

Sejumlah artis dan ifluencer dari mulai Harris Virza, Bobacot, Ilal Wardani, Anggra Hesty dan banyak lagi, kemudian menjawab pertanyaan anak muda tersebut.

Bobacot dan Harris pun berdiri. Mereka mengatakan, menjadi konten kreator terkenal tidaklah sulit. Yang dibutuhkan adalah kerja keras dan ketekunan.

"Nggak usah mikir viral dulu, yang penting tetap semangat buat konten dan konsisten. Kalau kontennya menarik, positif, pasti akan dikenal banyak orang," ucap Bobacot.

"Bener sekali. Itu bisa jadi langkah mudah untuk terkenal dan jadi artis. Kalau dulu orang mau jadi artis harus casting, sekarang cukup buat konten, viral, terkenal pasti jadi artis," timpal Harris.

Halaman:
1 2
      
