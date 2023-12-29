Ketika Ganjar Pranowo Silaturahmi ke Habib Syech Assegaf

WONOGIRI - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo berkunjung ke kediaman Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf di Jalan Banjir Kanal, Joyosuran, Kota Surakarta, Jawa Tengah , Jumat (29/12/2023).

Ganjar mengatakan, bahwa kunjungan ini tidak ada maksud apa-apa. Ia menyebutkan pertemuan itu tidak disengaja sebab Habib Syech sedikit marah mengetahui kehadirannya di Solo namun tidak mampir.

“Saya itu setiap ke Solo mampir ke sini, rupanya beliau agak marah sama saya, karena beliau liat di media 'Kok pak Ganjar di Solo, tapi ngga mampir' eh katanya saya dirasa 3 hari pas ngerasa nih, saya wa "Pak kabar e?" 'Ini bocah e' yang saya rasa ini datang,” kata Ganjar kepada wartawan.

Ganjar pun mengaku senang ketemu dengan Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf. Sebab, ia mengatakan bahwa selama bertemu dengan Habib selalu membahas hal-hal yang menarik.

“Karena kami membuat Jateng bersolawat hampir 10 tahun sama beliau, berjalan dengan baik dan pada saat saya mengakhiri jabatan saya dengan bersolawat,” ujarnya.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, kehadiran Ganjar yang diketahui oleh warga sekitar pun sempat menjadi heboh. Banyak dari warga yang meminta foto bersama hingga salaman.

(Awaludin)