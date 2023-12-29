Ganjar Luncurkan Program SMK Gratis, Mbah Sadiyem Menangis Haru Cucunya Sekolah

WONOGIRI - Mbah Sadiyem (74) yang merupakan Warga Wonogiri, Jawa Tengah nampak histeris sambil meneteskan air mata setelah Calon Presiden (Capres) 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo meluncurkan program SMK Gratis untuk warga miskin.

Mbah Sadiyem pun tak mampu membendung perasaan haru sekaligus bahagia, karena harapannya melihat cucu-cucunya bisa sekolah kini bukan mimpi belaka.

Diketahui, Mbah Sadiyem sehari-hari hidup di desa sambil menghidupi lima cucunya. Salah satunya Obid (14) cucu ketiga yang selalu merengek minta sekolah.

Padahal, penghasilannya sebagai petani tak mungkin mencukupi. Sementara orang tua kelima cucunya orang yang tidak punya. Beberapa bahkan sudah menjadi yatim piatu dan tinggal dengannya.

Lama sudah Mbah Sadiyem hanya bisa menenangkan Obid dan memintanya memendam mimpi sekolahnya itu dalam-dalam. Tapi hari ini, ia melihat seberkas cahaya harapan dari seorang Ganjar Pranowo.

"Ya seneng sekali. Alhamdulillah cucu saya bisa sekolah. Sudah lama dia minta sekolah, tapi biayai SMP saja saya sudah kesulitan," ucap Mbah Sadiyem, Jumat (29/12/2023).

Mbah Sadiyem juga ingin melihat kelima cucunya mendapat pendidikan tinggi. Namun keterbatasan ekonomi yang membuatnya tak bisa mewujudkan itu.

Namun saat ini, ia termasuk cucunya, Obid bisa tersenyum karena Ganjar siap membuat sekolah gratis untuk orang miskin seperti dirinya.

"Alhamdulillah seneng banget, mimpi saya sekolah akhirnya terwujud. Saya akan belajar serius biar bisa melanjutkan sekolah lagi," ucap Obid.

Sementara itu, Ganjar mengatakan, jika pendidikan adalah cara terbaik memutus mata rantai kemiskinan. Ia sudah membuktikan hal itu, karena saat menjadi Gubernur Jateng, ia membuat SMKN Jateng, sekolah asrama gratis bagi warga miskin.