Program KTP Sakti Ganjar-Mahfud Jadi Kunci Penyelesaian Persoalan di Masyarakat

JAKARTA - Direktur Eksekusi Bidang Simpul dan Jejaring TPN Ganjar-Mahfud, Taufiq Hidayat mengatakan jika KTP Sakti adalah andalan untuk program dari Ganjar-Mahfud. Alasannya, tentu untuk menyelesaikan permasalah-permasalahan yang ada di masyarakat.

"KTP Sakti menjadi kunci bagi segala persoalan di masyarakat kita ini. Kadang-kadang yang kita temukan itukan program yang daei nasional dari pusat, sampai ke bawahnya itu tidak seperti yang diharapkan, gak merata gak sesuai dengan apa yang diputuskan," kata Taufiq dalam tayangan YouTube Partai Perindo Podcast Aksi Nyata, Jumat (29/12/2023).

Taufiq mengatakan, program KTP Sakti milik Ganjar-Mahfud bisa menjadi sebuah program pemerataan untuk masyarakat, dan juga tidak menjadikan pembagian bansos dan yang lainnya tidak salah sasaran.

"KTP Sakti ini ada menjadikan seluruh masyarakat kita ini menjadi satu data-data ini penting karena membuat yang tidak sesuai selama ini menjadi sesuai," ungkap Taufiq.

KTP Sakti sendiri, sebanarnya penting ada untuk masyarakat Indonesia, agar mempermudah dalam mendisiplinkan penerimaan bansos, distribusi pupuk dan bibit agar sesuai dengan targetnya.