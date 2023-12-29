Rasakan Manfaat Program Ganjar, Pelaku UMKM Tegal Sampaikan Terima Kasih Lewat Atikoh

TEGAL - Pelaku UMKM asal Tegal, Melani menyatakan merasakan betul manfaat yang digagas capres Ganjar Pranowo saat menjadi Gubernur Jawa Tengah (Jateng).

Hal itu ia sampaikan ketika bertemu istri capres yang didukung Partai Perindo itu di Sand Beach, Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Jumat (29/12/2023).

Melani pun menyampaikan terima kasih karena bantuan dan pendampingan terhadap UMKM banyak diberikan di masa kepemimpinan Ganjar Pranowo. Sehingga produk "Rambut Nenek" miliknya dua tahun terakhir bisa dipasarkan di Bandara Ahmad Yani Semarang.

"Dari program Bapak juga Bu, yang parsel lebaran. Alhamdulillah sekali beberapa tahun kemarin saya lebaran bener-bener bisa merasakan lebaran," ucap Melani.

Perlu diketahui, program Parsel Lebaran digagas Ganjar di Jateng untuk mendukung pengembangan para pelaku UMKM dan memberikan kebermanfaatan kepada mereka.

Ratusan UMKM dilibatkan pada tiap momennya. Tercatat Pada 2021, penjualan Parsel Lebaran mencapai Rp2,1 miliar, dan 2022 sebanyak Rp4,18 miliar.

"Dan ini tidak boleh diberikan dari staff ke pimpinan. Karena namanya gratifikasi. Kalau sebaliknya, seperti misalnya Mas Ganjar itu pesan untuk diberikan ke staf-stafnya," jelas Atikoh.