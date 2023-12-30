Arab Saudi Umumkan Penemuan Cadangan Emas Baru di Wilayah Makkah

RIYADH — Arab Saudi pada Kamis (28/12/2023) mengumumkan penemuan potensi sumber daya emas yang besar di sepanjang 100 km sebelah selatan tambang emas Mansourah Massarah yang ada di provinsi Al Khurmah di wilayah Makkah.

Perusahaan Pertambangan Arab Saudi (Maaden) menyatakan telah menemukan banyak deposit emas, yang mengindikasikan adanya potensi perluasan penambangan emas di wilayah tersebut. Raksasa pertambangan itu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ini adalah penemuan pertama di bawah program eksplorasi ekstensif perusahaan yang diluncurkan pada tahun 2022 dan bertujuan untuk membangun jalur produksi logam.

Hasil pengeboran yang menggembirakan dari beberapa lokasi di Uruq Selatan, sepanjang 100 km di selatan Mansourah Massarah, telah mengungkap karakteristik geologi dan kimia yang mirip dengan deposit Mansourah Massarah. Sampel yang diambil menunjukkan adanya deposit emas kadar tinggi sebesar 10,4 gram per ton (g/t) emas dan 20,6 g/t emas di dua lokasi pengeboran acak 400 meter dari dan di bawah Mansourah Massarah, yang berarti ditemukan emas dengan kepadatan tinggi di lokasi tersebut. bijih diuji dari lokasi tersebut. Mengingat hasil ini, Maaden merencanakan peningkatan agresif rencana kegiatan pengeboran pada tahun 2024 di sekitar Mansourah Massarah.

Maaden terus memperluas jejak eksplorasinya di prospek Jabal al-Ghadara dan Bir al-Tawila, 25 km sebelah utara Mansourah Massarah, tempat perusahaan mentransfer sumber daya tereka sebesar 1,5 juta ons untuk pengukuran. Maaden melanjutkan perluasan lokasi eksplorasinya di Jabal Ghadarah dan Bir Tawilah, prospek 25 km sebelah utara Mansourah Massarah. Secara kombinasi, hasil pengeboran yang positif ini telah mengidentifikasi potensi pemogokan sepanjang 125 km dengan potensi signifikan untuk menjadi sabuk emas utama kelas dunia di Arab Saudi.